Rajeev, le frère de Sushmita Sen, veut que Charu Asopa soit sa co-vedette; dit: « Ce sera un régal pour les fans »

Rajeev Sen a exprimé son désir de travailler avec l’ancienne épouse et actrice Charu Asopa. Le frère de Sushmita Sen, Rajeev et Charu ne sont plus ensemble maintenant. Ils vivent séparément depuis un certain temps et récemment, le divorce de Rajeev Sen et Charu Asopa est intervenu. Après s’être séparé de Charu, Rajeev avait exprimé son désir de se remettre avec elle. Et maintenant, Rajeev a exprimé son souhait de travailler avec l’actrice de Diya Aur Baati Hum. Oui, tu l’as bien lu. Rajeev pense qu’il y a un rôle que Charu peut très bien jouer.

Rajeev Sen veut avec Charu Asopa

Un portail d’informations sur le divertissement révèle que Rajeev Sen a parlé de sa prochaine série Web Kaka Joos. Il s’agit de sa deuxième websérie, révèle Rajeev dans son vlog. Rajeev Sen partage de nombreux vlogs en ligne. Lui et Charu Asopa sont connus pour partager des mises à jour sur leur vie dans leurs vlogs. Rajeev a déjà partagé le projet avec Charu, il partage. L’acteur exprime qu’il sera très heureux si Charu devient l’une de ses co-stars. Il dit qu’il lui offrira une très bonne fille. Rajeev exulte que le script est fantastique. Il est convaincu que Charu ira jusqu’au bout.

Il partage que puisque lui et Charu n’ont pas travaillé ensemble, ce serait un régal pour tous leurs fans. « Charu et moi n’avons pas travaillé ensemble professionnellement. Nous avons fait beaucoup de vlogging ensemble. Ce sera donc un régal pour les fans », dit-il, citant le portail. Rajeev dit que partager l’écran avec Charu serait très intéressant car les dialogues sont très intéressants et tout est amusant.

Rajeev espère que Charu viendra à l’étranger pour la série Web

L’acteur partage que le spectacle exige une performance puissante et qualifie Charu de bonne actrice. Rajeev est convaincu que Charu fera de son mieux si et quand elle reprend le projet. Il explique que ce sera très spécial. Il espère que Charu dira oui tout en affirmant que c’est un rôle que Charu appréciera. Il dit que le rôle a beaucoup à lui offrir en tant qu’interprète ou acteur.

Charu et Rajeev se sont mariés en 2019. Ils se sont rapidement séparés mais se sont remis ensemble et ont eu Ziana. Ils se sont à nouveau séparés à mesure que leurs différences augmentaient. Ils ont allégué qu’ils se trompaient. Cependant, ils ont mis de côté toutes leurs différences pour le bien de leur fille Zianna.