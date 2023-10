Kochi : Un jour après que le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a menacé de poursuites judiciaires contre les dirigeants du BJP, notamment le ministre de l’électronique et des technologies de l’information, Rajeev Chandrasekhar, pour avoir tenu des propos communautaires à la suite des explosions de Kalamassery, le ministre a justifié ses publications sur les réseaux sociaux.

« La gauche et le Congrès ont permis à des éléments radicaux de se développer dans l’État », a-t-il déclaré en faisant référence au discours en ligne prononcé par l’ancien chef du Hamas Khaled Mashal lors d’une réunion organisée en soutien à la Palestine par le Mouvement de la jeunesse solidaire à Malappuram en octobre. 28. «Je n’ai jamais parlé d’une communauté en particulier. J’ai spécifiquement mentionné le « Hamas ». C’est presque comme si Pinarayi voulait assimiler le Hamas à une seule communauté », a-t-il déclaré.

Chandrasekhar a également cité le cas de l’incendie criminel du train d’Elathur qui a été initialement rejeté comme un acte commis par un malade mental. La NIA avait par la suite prouvé que les accusés entretenaient des liens avec le terrorisme. “Sous la direction de CM Pinarayi Vijayan, le Kerala a fait preuve d’une tolérance croissante à l’égard des éléments radicaux et de la radicalisation. Qu’il s’agisse de la tentative de Kozhikode d’incendier un train qui aurait causé, s’il avait réussi, plus de 200 à 300 morts et de la caractérisation de cette personne comme étant malade mental jusqu’à ce qu’il soit révélé qu’il était un sympathisant de l’Etat islamique ; c’était une tentative délibérée de terrorisme. Il y a une histoire d’apaisement des éléments radicaux par le Congrès et la gauche au Kerala”, a ajouté le ministre.

« Pinarayi utilise l’argument du communautarisme comme bouclier pour cacher son inefficacité en tant que ministre de l’Intérieur. L’alliance INDE est également prompte à attribuer l’étiquette communautaire au RSS et au BJP sans aucun fondement », a-t-il déclaré.

Chandrasekhar a rendu visite aux victimes de l’attaque au Collège médical gouvernemental de Kalamassery. “Je suis venu ici au nom de tous mes collègues et du gouvernement pour rendre visite à ces patients et aux victimes de cet attentat à la bombe, pour voir comment ils progressent… Je visiterai le site de l’explosion après cela… Je suis reconnaissant au personnel de l’hôpital ici pour avoir soigné et sauvé des vies… C’est certainement une période très difficile pour les familles de ceux qui ont perdu leurs proches…”, a déclaré Chandrasekhar après une visite à l’hôpital. Il a ajouté qu’il commenterait l’affaire plus tard.

Trois personnes ont été tuées et plus de 50 autres ont été blessées lors des multiples explosions survenues dimanche au centre international de congrès de Kalamassery, où les fidèles d’un groupe chrétien minoritaire, les Témoins de Jéhovah, s’étaient rassemblés pour le dernier jour d’une réunion de prière de trois jours.

Peu de temps après l’incident, Chandrasekhar s’est adressé au réseau social X pour critiquer le gouvernement de l’État et affirmer que le soutien du Kerala au « Jihad terroriste » avait conduit à l’attaque contre des chrétiens innocents. Dominic Martin, membre des Témoins de Jéhovah, a ensuite avoué le crime.

Bien qu’il n’ait pas nommé le ministre, Pinarayi s’est montré particulièrement critique à l’égard des remarques du ministre de l’Union, qui étaient trompeuses et de nature « communautaire ». “Il s’agit d’une approche très partisane avec une intention claire de cibler une communauté particulière. Cela fait partie de leur agenda communautaire”, a déclaré Pinarayi. “Sur quelle base a-t-il fait ces déclarations ? Était-il en possession d’informations sensibles qui l’ont incité à faire une telle déclaration ? C’est une question grave. Les gens ne doivent pas être induits en erreur. Nous prendrons cela en justice”, a déclaré le ministre en chef. dit.

Avant que Dominic Martin ne fasse ses aveux, Chandrasekhar avait également déclaré que l’explosion s’était produite seulement 24 heures après que le gouvernement LDF ait donné son autorisation à un événement au cours duquel un chef du Hamas incitait les gens à la violence contre les non-croyants.

Le ministre en chef a déclaré que des poursuites judiciaires seraient engagées contre toutes les remarques motivées par la communauté, qu’elles émanent de personnes anonymes sur les réseaux sociaux ou de ministres syndicaux.