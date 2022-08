Rajat Sood remporte le titre de champion du rire de l’Inde et remporte le prix en espèces Rs 25 lakh

L’humoriste Rajat Sood a remporté samedi le titre de champion indien du rire. Le spectacle a été jugé par Archana Puran Singh et Shekhar Suman. Il a remporté le titre après avoir battu d’autres concurrents, dont Nitesh Shetty, Jayvijay Sachan, Vighnesh Pande et Himanshu Bawandar.

Rajat, qui est originaire de Delhi, a remporté un prix en espèces de Rs 25 lakh et un trophée. Nitesh est devenu le premier finaliste, tandis que Jayvijay et Vighnesh sont devenus les deuxièmes finalistes. Selon le rapport de The Indian Express, Rajat a déclaré: «J’avais prévu ce moment dans ma tête plusieurs fois, mais la réalité m’a laissé bouche bée. C’était aussi un moment marquant car je me produisais devant mes parents pour la première fois de ma vie. Ils avaient seulement vu mon contenu en ligne auparavant et ils ne m’en parleraient pas vraiment ou n’en discuteraient pas avec moi. Leur présence était une bénédiction. Mon père est très content, je pouvais voir cette fierté dans ses yeux. Je suis maintenant ouvert aux opportunités et aux spectacles qui se présenteront à moi. Maintenant, je dois travailler encore plus dur et j’ai le feu intérieur pour faire mieux. Je vais essayer de lire plus et de m’équiper pour devenir un meilleur artiste », après avoir remporté l’émission.

Il a partagé plusieurs photos sur les réseaux sociaux.





Partageant la photo, il a écrit : “Bonne nouvelle : j’ai toujours cru en mon art de Pomedy (Poésie et Comédie) et je suis fier de l’amener à chaque étape possible. Doston, je suis heureux de partager avec vous que je suis un dans le cadre d’un nouveau Comedy Show : India’s Laughter Challenge qui sera diffusé en direct sur Sony TV à partir du 11 juin, c’est-à-dire aujourd’hui. Tous les samedis dimanches à 21h30. Si vous les manquez, vous pouvez également regarder les épisodes sur la plateforme OTT : SonyLiv. Le premier épisode sera en direct aujourd’hui. Je vous suis extrêmement reconnaissant et reconnaissant de m’avoir soutenu et encouragé dans mon voyage. Bahut muhabbat tumhe !”





Le juge Shekhar Suman a déclaré qu’il était bien mérité et a déclaré: «Je pense que Rajat avait une saveur très distincte et il apparaît comme un gars très attachant. C’est un millenial, bien trop jeune, mais il a la sagesse d’un quadragénaire. Il est extrêmement charmant et spontané. Donc, quand vous le regardez avec sa présence sur scène, avec sa spontanéité, son contenu, son timing, son aisance, sa confiance, tout cela est une recette infaillible pour un gagnant.