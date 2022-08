Rajasthan United FC Shock ‘Mighty’ ATK Mohun Bagan 3-2

ATK Mohun Bagan a raté une pléthore d’occasions alors que leur galaxie d’étoiles a été humiliée par un Rajasthan United résilient 3-2 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan dans la Durand Cup samedi.

ATK Mohun Bagan dominait dès le départ mais c’est le Rajasthan qui est sorti vainqueur.

Florentin Pogba a mis le ballon au fond des filets à la 3e minute même, mais le but a été annulé en raison d’un hors-jeu. Il avait récupéré le ballon à l’entrée de la surface de réparation sur un coup franc de Liston Colaco du flanc gauche.

À la cinquième minute, ATKMB a eu une autre chance mais la passe devant le but n’a pas trouvé de coureur disposé à terminer.

Liston a raté une autre occasion en or de prendre les devants, à la 11e minute, après avoir été mis en retrait avec une passe défensive, mais il a écarté son tir.

Kiyam Nassiri a tenté sa chance d’un coup de pied de scorpion outrancier après que le centre d’Hugo Boumous ait été un tantinet derrière lui. Mais ses efforts étaient bien trop modérés pour troubler le gardien du Rajasthan United.

Après de nombreuses occasions manquées et des appels rapprochés, Kiyam a été mis à terre dans une position dangereuse à la 30e minute. Le coup franc enroulé de Liston semblait destiné au coin supérieur droit, mais le gardien a fait l’arrêt pour maintenir les scores au même niveau. Quatre minutes plus tard, Liston était de nouveau dans le vif du sujet alors que son une-deux avec Hugo le menait à l’écart de la défense, mais son tir était à nouveau écarté sans danger.

Alors que la mi-temps semblait se terminer lentement et douloureusement pour les Mariners, l’accumulation patiente de l’arrière a conduit à un mouvement d’éclairage vers Ashique Kurunian sur le flanc gauche qui l’a carré pour que Kiyam le mette enfin à l’arrière de le filet à la 43e minute.

Ce fut un réveil brutal pour le Rajasthan, car ATK Mohun Bagan a pris le temps de dégager le ballon de la surface de réparation alors que la réduction de William Neihsial a trouvé Bektur Amageldiev devant Pogba pour le taper à la maison et apporter la parité au score.

Après le redémarrage, il a fallu à peine quelques secondes à ATK Mohun Bagan pour prendre la tête alors qu’Ashique était renversé sur le flanc gauche. Hugo a pris le coup franc court pour trouver Ashique, qui l’a inséré au fond des filets avec une sublime finition du pied gauche.

ATK Mohun Bagan a poussé fort et sur le terrain pour forcer Rajasthan United à faire des erreurs et ils l’ont fait, car un bon arrêt du gardien a empêché une autre frappe de Kiyam d’aller au fond des filets.

Lalremsanga a égalisé pour le Rajasthan à la 61e minute alors que sa tête imposante a atterri au pied de Youseff Atriss, dont le tir n’a été sauvé par le gardien que pour que le ballon atterrisse à nouveau sur Lalremsanga, qui l’a écrasé au fond du filet.

Vinit Rai est entré et a commencé ses courses en maraude sur la droite, et a eu une chance en or de remettre son équipe en tête après avoir brillamment combiné avec Kiyam.

Puis à nouveau à la 76e minute, Manvir a skié son tir après avoir été en tête-à-tête avec le gardien ayant été joué derrière par Joni Kauko. À la 82e minute, le tir de Kiyam a secoué la barre transversale d’un autre Kauko à travers le ballon.

Manvir manquait à nouveau après un revers de la droite avec juste le gardien à battre.

William Pauliankhumh a apparemment marqué le vainqueur pour le Rajasthan à la 90e minute après une confusion dans le dos pour ATK Mohun Bagan, mais l’appel hors-jeu a sauvé la journée pour les supporters locaux.

Dans le temps additionnel, puisque Gyamar Nikum a marqué après avoir volé le ballon à Carl McHugh au milieu du parc pour briser la poignée de coeurs dans les tribunes.

