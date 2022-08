Rajasthan United détient le Bengale oriental pour un match nul sans but

Les poids lourds du Bengale oriental ont été tenus à un match nul sans but par Rajasthan United lors d’un match rapide de la Coupe Durand au Kishore Bharati Krirangan (KBK) ici jeudi. Le Bengale oriental a eu plus d’occasions dans le match du groupe B et aussi plus de possession, mais l’équipe du Rajasthan a raté un penalty en seconde période.

Rajasthan United et Mumbai City FC sont actuellement les deux meilleures équipes du groupe. L’entraîneur de l’EB Stephen Constantine a apporté quatre changements à leur formation de départ, faisant entrer Alex Lima, Tuhin Das, Jerry Lalrinzuala et le Chypriote Charalambos Kyriacou à la place des blessés Naorem Mahesh Singh, Mobashir Rahman, Pritam Singh et Wahengbam Angousana. Le gaffer du RUFC Pushpender Kundu n’a fait qu’un seul changement, faisant entrer l’attaquant brésilien Sergio Barboza Junior à la place d’Alister Anthony.

EB était aux commandes dès le départ alors que le RUFC absorbait la pression devant une foule bruyante de 12 000 personnes. Juste après qu’un Ankit Mukherjee blessé ait été remplacé par Md. Rakip, Aniket Jadhav, qui a réalisé un superbe match sur le flanc droit, est entré dans la surface et a coupé pour Amarjeet dont le tir a cependant frôlé la barre transversale.

Lalremsanga Fanai a réussi le premier tir cadré du RUFC sur un corner, mais sa volée acrobatique est allée directement au gardien Kamaljit. Constantine a effectué deux changements à la pause, remplaçant Amarjit Kiyam par Souvik Chakrabarti et l’Espagnol Ivan Gonzalez par Kyriacou.

Cependant, la chance en or de marquer est venue au RUFC à la 61e minute lorsque Lalremsanga a été renversé dans la surface par Souvik et l’arbitre Crystal John n’a pas hésité à pointer vers l’endroit redouté. L’effort de Barboza Junior était faible et Kamaljit l’a sauvé facilement. Lors d’un autre match à Guwahati, Army Green a raté des occasions en seconde période pour faire un match nul et vierge contre le Sudeva Delhi FC.

Sudeva a dominé la possession en première mi-temps et a rendu la tâche difficile aux Verts au milieu du terrain, mais les hommes de l’armée se sont créés plus d’occasions en seconde. Le début a été intense avec les deux équipes pressant haut pour conserver le ballon. Cela a créé de nombreux changements car les deux milieux de terrain ne pouvaient pas maintenir le ballon pendant de longues périodes. Sudeva a lentement commencé à contrôler le jeu et a créé quelques mouvements dans la moitié des Verts. Les hommes de l’armée n’ont pas pu dépasser le milieu de terrain, mais ils ont bien défendu avec Soubhagyan Somraj et Sebin Varghese en tête de la ligne arrière. La défense de l’armée a également été aidée par Sudeva, qui n’a pas été clinique dans le dernier tiers.

La meilleure chance de la première mi-temps est venue dans le temps d’arrêt. Un coup de pied de balle morte du capitaine Army Green PC Lallawmkima a trouvé un Anurag Gusain non marqué, qui avait tout le poteau libre mais sa tête est passée au-dessus de la barre. Le score restait de 0-0 à la mi-temps. Army Green a dominé la seconde mi-temps et contrôlé la procédure. Le manager Robikanta Singh a apporté des changements qui ont vu l’équipe de l’armée augmenter la pression sur la défense de Sudeva. Le remplaçant Alan Thapa a réalisé une excellente sortie sur le flanc gauche, effectuant des courses fulgurantes à travers les ailes et mettant les croix. Un de ces mouvements a vu le centre d’Alan complètement raté par Albion Jose, qui s’est retrouvé sans marque à l’intérieur de la surface.

Army Green était créatif avec ses décors. Un corner venu de la droite trouva Lallawmkima, dont la tête passa à côté même après la tentative de Sebin de la détourner. Le capitaine de Sudeva, Nishchal Chandan, défendit bien pour empêcher les Verts. Le match nul a porté Army Green à quatre points en deux matches et Sudeva a deux points en autant de matches.

