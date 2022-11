Rajasthan United de retour sur le chemin de la victoire alors que le Sudeva Delhi FC subit une quatrième défaite

Un Rajasthan United dominant a battu le Sudeva Delhi FC 3-1 lors du quatrième tour de la I-League 2022-23 au Chhatrasal Stadium de New Delhi le samedi 26 novembre 2022.

Martin Chaves a mis les vainqueurs en tête en première mi-temps pour voir son but annulé par Tetsuaki Misawa. Britto PM a marqué pendant le temps additionnel avant la mi-temps pour reprendre la tête du Rajasthan avec Aidar Mambetaliev ajoutant un troisième dans les dernières minutes du match.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Rajasthan United a lancé le match sur une note agressive et était sur le pied dès le début. Ils ont obtenu des corners consécutifs au début du match, mais n’ont créé aucune menace réelle dans les situations de coup franc. Le premier quart s’est avéré être une bataille de milieu de terrain. L’équipe visiteuse a marqué les attaquants de Sudeva et a joué sur les contre-attaques pour laisser peu de place à l’équipe locale pour construire ses mouvements.

Au quart d’heure de jeu, le capitaine du Rajasthan Martin Chaves a mis son équipe en tête. Lalliansanga Renthlei a reçu le ballon en haut de la surface de réparation et il l’a envoyé à Joseba Beitia, qui a mis un centre dans la surface de six mètres pour que Chaves se lève entre les défenseurs de Sudeva pour rentrer à la maison.

L’avance des Desert Warriors n’a duré que six minutes. Un lancer dans la surface de réparation de l’arrière gauche de Sudeva Delhi, Karthik Panicker, a trouvé le footballeur japonais Misawa, dont la volée percutante au tournant n’a donné aucune chance au gardien du Rajasthan Mohammad Rafique Ali Sardar.

Sudeva’a Kosuke Uchida était le joueur clé de l’équipe locale alors qu’il se frayait un chemin à travers un milieu de terrain plutôt compact du Rajasthan, offrant plusieurs passes progressives aux attaquants. En revanche, Hardik Bhatt a défendu fermement le Rajasthan pour tenir les attaquants de Sudeva à distance.

Juste avant la mi-temps, Rajasthan United reprenait l’avantage. Un tir bloqué de Beitia a atteint William Pauliankhum, l’a traversé pour que Britto PM rentre chez lui pour le Rajasthan.

La seconde mi-temps a commencé avec les garçons du Rajasthan qui ont immédiatement mis la pression sur l’équipe locale. Cependant, ils n’ont pas pu ajouter à leur décompte alors que le Sudeva FC revenait dans le match. Vers l’heure de jeu, Seilenthang Lotjem a été victime d’une faute de Bhatt près de la surface de réparation. Lotjem a tiré le coup franc qui en a résulté en frappant le ballon mort dans le but, mais l’arbitre a sifflé une faute.

Martin Chaves, qui est resté une force influente pour les visiteurs, a essayé un long ranger à la 81e minute. Alors que son bel effort plongeait, il a été repoussé par le gardien de Sudeva Kabir Kohli au détriment d’un corner.

Cinq minutes plus tard, Aidar Mambetaliev a doublé la mise pour les Desert Warriors lorsque le défenseur de Sudeva Kongbrailatpam Manjit Sharma n’a pas réussi à dégager un tir de Cháves dans la surface de réparation.

Sudeva Delhi a tenté de revenir dans le match mais c’est Rajasthan United qui semblait le plus susceptible de marquer le quatrième but. Le gardien de Sudeva, Kohli, a tenté de maintenir son équipe dans le match en réalisant une série d’arrêts dans les dernières minutes. Avec ce résultat, Sudeva Delhi a désormais perdu tous ses quatre matches, tandis que Rajasthan United a sept points sur la table avec deux victoires et un match nul sur ses quatre matchs disputés.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici