Rajamouli a créé des dégâts durables !

SS Rajamouli est sans aucun doute un réalisateur qui se soucie de son travail et de rien d’autre dans l’industrie. Son ambition de réunir les héros Mega et Nandamuri à travers RRR a causé des dommages irréversibles aux effets durables.

Tout le monde pensait qu’un film comme RRR, tourné autour du thème de l’amitié, réunirait les deux groupes de fans rivaux, mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Tous ceux qui suivent les réseaux sociaux peuvent dire que cela ne s’arrêtera pas de sitôt, et d’ailleurs, cela pourrait bien ne jamais s’arrêter.

C’est le mois de la sortie de Devara, et un coup d’œil sur les réseaux sociaux comme « X » montre clairement les dégâts permanents causés par Rajamouli ou RRR. Les fans de Mega et Nandamuri se réclament mutuellement du sang avec de nombreux trolls et des coups bas sur le film, ainsi que des abus de plus en plus bas et honteux.

Cela ne s’arrêtera pas avec Devara, et les fans de N feront de même quand viendra le moment du Game Changer de Ram Charan.

Personne ne peut trouver à redire à Rajamouli ou à ses intentions de réunir les deux héros, mais après la sortie de RRR, l’un des héros est devenu victime d’une propagande venimeuse sans aucune erreur de sa part et a été qualifié de « héros secondaire » sans aucune faute de sa part.

C’est là que Rajamouli est accusé. Il est simplement passé à son prochain projet avec Mahesh Babu, mais n’a jamais essayé de le résoudre. S’il avait répondu dès les premiers jours, la situation n’aurait pas été aussi grave. Le silence de Rajamouli a également contribué aux dommages permanents et aux conflits en cours entre les groupes.

On pourrait se demander qui l’écoutera, mais Rajamouli jouit aujourd’hui d’une énorme crédibilité et d’un grand respect en tant que réalisateur de cinéma. Quand il dit quelque chose, cela a du poids et fait une grande différence. Cependant, lorsque le sujet est aussi important, il choisit tout simplement de l’éviter.

Autrefois, les fans de Telugu avaient pour habitude de montrer que les guerres des fans de Vijay et d’Ajith étaient les plus laides, mais maintenant, les fans de Mega et de N les ont totalement dominés, ce qui est très malheureux.

Le TDP et Janasena ont participé ensemble aux dernières élections. Nous avons vu Pawan Kalyan et Balakrishna partager une bonne entente pendant la campagne et Chiranjeevi soutenir les candidats de l’alliance. Depuis lors, les guerres de fans ont considérablement diminué sur les réseaux sociaux.

Mais lorsque le film Devara de NTR est sorti, les vieilles rancœurs sont revenues. En s’attaquant les uns aux autres, ils ont gravement porté préjudice au film. Comme nous l’avons dit, si Devara est sorti aujourd’hui, demain ce sera Game Changer.

Et cela ne s’arrêtera pas. Entre eux, le cinéma va beaucoup souffrir.