Raja, le plus vieux tigre du monde en captivité, rend son dernier souffle à 25 ans

Le plus ancien tigre royal du Bengale au monde en captivité, nommé Raja, a rendu son dernier soupir ce lundi. Alors que la plupart des tigres ont une durée de vie de 18 à 20 ans en captivité, Raja a rugi pendant 25 ans et 10 mois. Le chat sauvage vivait au South Khairabari Leopard Rescue Center au Bengale occidental depuis 2008. Raja avait survécu à une attaque de crocodile au cours de laquelle il avait été blessé et sa patte arrière droite avait été partiellement sectionnée. Il a ensuite été emmené au centre de secours et on lui a donné une prothèse pour l’aider à marcher. Selon Surendra Kumar Meena, magistrat du district d’Alipurduar, Raja avait vieilli et était malade pendant un certain temps. Il est décédé au centre vers 3 heures du matin, après quoi une autopsie a été pratiquée sur l’animal, a rapporté l’agence de presse ANI.

Peu de temps après la mort de Raja, les condoléances ont afflué pour lui sur les réseaux sociaux. Le ministre de l’Environnement de l’Union, Bhupender Yadav, a également exprimé ses condoléances pour la disparition du tigre par le biais d’un message sur Twitter. « Attristé de savoir que Raja, le plus vieux tigre vivant au monde en captivité, n’est plus. En tant que fierté de l’Inde qui a vécu pendant plus de 25 ans, le Raja nous manquera beaucoup », lit-on dans le tweet.

Attristé de savoir que Raja, le plus vieux tigre vivant au monde en captivité, n’est plus. En tant que fierté de l’Inde qui a vécu pendant plus de 25 ans, Raja nous manquera beaucoup. pic.twitter.com/Fzat3ilrxG — Bhupender Yadav (@byadavbjp) 11 juillet 2022

L’officier de l’IFS Praveen Kaswan a rendu hommage à Raja tout en partageant une photo de lui sur Twitter. “Aujourd’hui ‘Raja’, le plus vieux tigre vivant au monde en captivité, n’est plus. Il est décédé à l’âge de 25 ans et 10 mois », lit-on dans le tweet.

Aujourd’hui ‘Raja’ le plus vieux tigre vivant au monde en captivité n’est plus. Il est décédé à l’âge de 25 ans et 10 mois. Raja était au centre de sauvetage de Jaldapara depuis de nombreuses années. Après une attaque de crocodile. A été sauvé et est devenu plus tard le plus vieux tigre du monde en captivité. pic.twitter.com/FhATsQc8Ph — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 11 juillet 2022

Apparemment, Raja avait 11 ans lorsqu’il a été amené au centre blessé. Il a réussi à survivre pendant encore 15 ans et est devenu l’un des plus anciens tigres survivants.

