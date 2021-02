Avec un tour de drame, de romance, de plaisir et de masala, Bollywood est également plein d’amour et de passion. Bollywood nous a offert plusieurs films avec une sensualité inoubliable et des scènes intimes. Oui, on parle de baisers et plus encore!

Dès la fin des années 90, jusqu’à ce jour, beaucoup de paires à l’écran ont filmé des scènes de baisers chauds et sensuels qui sont restés dans les souvenirs des téléspectateurs apposés. Que ce soit Aamir et Karisma dans le film Raja Hindustani ou le populaire Jodi de Ranvir et Deepika dans le film RaamLeela, les scènes de baisers intenses ont toujours été le point culminant des superproductions et jouent un rôle en rendant les couples à l’écran populaires auprès du public.

À l’approche de la Saint-Valentin, jetons un coup d’œil aux cinq scènes de baisers les plus intenses et les plus mémorables de Bollywood.

1-Raja Hindustani

Le baiser sensuel entre les acteurs Aamir Khan et Karisma Kapoor sera toujours en tête de liste lorsqu’il s’agit des meilleures scènes de baisers. Le verrou des lèvres, bien qu’il ait été filmé dans un film familial Raja Hindustani, est devenu un succès et l’Aamir-Karisma Jodi était largement aimé du public.

2-Rockstar

Le baiser intense (ou plutôt les baisers) entre les acteurs Ranbir Kapoor et Nargis Fakhri est un souvenir assez vivant du film pour les téléspectateurs. La chimie entre les deux était extrêmement admirable.

3-Dhoom 2

Le baiser entre l’une des plus belles femmes et le plus bel homme du monde est définitivement quelque chose à retenir. Aishwarya Rai et Hrithik Roshan ont joué un rôle incroyable dans le film Dhoom 2, quand ils se sont livrés à une scène de baisers intimes à l’écran. Sizzling est quelque chose de proche du mot correct pour décrire la scène!

4-Aashiqui 2

Pouvez-vous penser à quelque chose de plus romantique que de s’embrasser sous la pluie? Aucune chance! Sharddha Kapoor et Aditya Roy Kapoor ont rendu justice à leur baiser contre un cadre idéaliste avec la chimie parfaite.

5-Goliyon ki Raasleela Ram-Leela

Désormais idéalisés par beaucoup comme le couple parfait, Deepika Padukone et Ranvir Singh ont obtenu ce label de ce film avec leur baiser parfait. Il est romancé comme l’un des meilleurs baisers de Bollywood.