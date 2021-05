Raja Chaudhary BRISE LE SILENCE sur le combat de l’ex-femme Shweta Tiwari avec son ex-mari Abhinav Kohli

La star de la télévision Shweta Tiwari et la vilaine guerre des mots de son ex-mari Abhinav Kohli après un mariage raté et leur combat juridique pour la garde de leur fils Reyansh ne sont cachés à personne.

Récemment, après qu’Abhinav ait accusé Shweta d’avoir abandonné leur fils pour participer à l’émission de téléréalité basée sur des cascades « Khatron Ke Khiladi 11 », Shweta a également riposté avec une vidéo choquante montrant que Kohli l’agresserait elle et son fils Reyansh.

Maintenant, dans une récente interview, le premier mari de l’acteur de renommée Bigg Boss, Raja Chaudhary, a parlé du rendez-vous de Shweta avec les mauvais mariages.

Raja, qui a été accusé par Shweta de violence domestique en 2007, a parlé à un grand quotidien de la relation de son ex-femme avec Abhinav Kohli.

Se rangeant du côté de son ex-femme, Raja a déclaré qu’elle n’était pas une mauvaise femme et qu’elle était en fait une excellente mère et qu’il est juste dommage que ses deux mariages aient échoué et se soient soldés par une controverse.

S’adressant au Times of India, Raja a déclaré: «Le schéma est le même et c’est pourquoi les gens remettent en question Shweta. Vous voyez, il ne fait aucun doute que Shweta est une excellente mère et une très bonne épouse. C’est juste une pure coïncidence et sa malchance que l’histoire se répète avec elle et son deuxième mariage aussi a échoué. Mais alors cela ne fait pas d’elle une mauvaise personne. «

Sur ce qu’il avait à dire sur la façon dont les choses se déroulent entre Shweta et son ex-mari Abhinav Kohli, Raja a déclaré: « Je ne peux rien commenter à ce sujet, mais oui, une chose que je voudrais dire que Shweta devrait permettre à Abhinav de se rencontrer. son fils. »

Il a ajouté que Shweta devrait comprendre qu’un père ne ferait jamais de mal à son enfant et que, par conséquent, Reyansh et Abhinav méritent d’être ensemble.

Sur le plan du travail, Sheta est actuellement à Cape Town pour le tournage de la prochaine saison de l’émission de téléréalité « Khatron Ke Khiladi » avec d’autres candidats comme « Bigg Boss 14 », célèbre Abhinav Shukla, Nikki Tamboli et Rahul Vaidya, les acteurs Arjun Bijlani, Anushka Sen et d’autres.