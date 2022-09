Note de l’éditeur – Cette série CNN Travel est, ou a été, parrainée par le pays qu’elle met en évidence. CNN conserve un contrôle éditorial total sur le sujet, les reportages et la fréquence des articles et des vidéos dans le cadre du parrainage, conformément à notre politique.

(CNN) — Il y a plus de 30 ans, le Néerlandais et passionné d’histoire Max Ammer a reçu une piste de son propriétaire de l’époque, un vétéran de la guerre, au sujet d’avions submergés de la Seconde Guerre mondiale dans les eaux indonésiennes.

Le conseil l’a conduit à ce qui allait devenir une expédition de plongée de quatre mois à travers divers archipels, consultant des pêcheurs locaux en cours de route.

Au cours de son périple, un lieu s’est démarqué des autres : Raja Ampat, dans la province indonésienne de Papouasie occidentale.

Situé au cœur du triangle de corail, le réseau d’aires marines protégées de Raja Ampat s’étend sur plus de 4 millions d’hectares et comprend environ 1 500 îles.

Reconnu pour avoir la biodiversité marine la plus riche sur Terre et un emplacement relativement éloigné qui lui a permis d’échapper au tourisme de masse, il n’est pas surprenant que Raja Ampat soit souvent présenté comme “le dernier paradis sur Terre”. Il abrite plus de 1 600 espèces de poissons, tandis que 75 % des espèces de coraux connues dans le monde s’y trouvent.

“Il y a d’innombrables belles régions et plusieurs centaines de magnifiques jardins de coraux”, explique Ammer.

Son amour pour la beauté naturelle et les communautés locales l’a inspiré à ouvrir le Kri Eco Dive Resort en 1994, dans le but de former des plongeurs locaux et d’amener les gens dans le “monde aquatique préservé”. Une station balnéaire à proximité de Sorido Bay a suivi, les deux propriétés opérant sous la société Ammer’s Papua Diving.

L’un des projets de conservation les plus réussis sur Terre

Raja Ampat, souvent surnommée “le dernier paradis sur Terre”, est célèbre pour sa riche biodiversité marine. Scotty Graham

Raja Ampat n’a pas toujours été une réussite en matière de conservation, ce qui prouve qu’un véritable changement est possible avec la bonne approche.

“Il y a environ 20 ans, Raja Ampat était en déclin à cause de la pêche commerciale non réglementée et de pratiques non durables”, a déclaré Meizani Irmadhiany, vice-président senior et président exécutif de Konservasi Indonesia, à CNN Travel, citant le finning des requins et le braconnage des tortues comme exemples.

“Il fallait beaucoup de travail en partenariat avec diverses parties prenantes pour renverser la vapeur.”

En 2004, Raja Ampat a rejoint l’initiative Bird’s Head Seascape de Papouasie occidentale, un projet créé pour concevoir un réseau d’aires marines protégées avec le soutien de conservateurs internationaux et des autorités locales. Il s’efforce de préserver les ressources marines tout en assurant la sécurité alimentaire et des avantages économiques durables pour les habitants.

« Depuis le lancement de l’initiative, les populations de poissons ont rebondi ; le braconnage par les pêcheurs extérieurs a diminué d’environ 90 % ; le corail se rétablit ; et la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance à long terme des communautés locales s’est améliorée », déclare Irmadhiany.

Inciter les communautés locales à devenir des membres actifs de l’effort de conservation a été la clé de son succès.

Les parcs emploient des habitants pour inspecter et protéger les zones. Ils préservent les connaissances, les valeurs et les pratiques traditionnelles indigènes locales telles que “Sasi”, qui fait référence à la tradition locale séculaire de séquestrer des zones pour permettre aux écosystèmes de se rétablir.

« Vous devez commencer par les communautés et vous assurer que vos solutions répondent à leurs besoins. L’objectif est de soutenir leurs engagements autodéterminés pour protéger leur lieu, afin que la solution soit durable et profite aux populations locales et à la biodiversité », explique Irmadhiany.

Leurs efforts portent leurs fruits. Plus tôt cette année, le réseau des parcs marins de Raja Ampat – qui comprend 10 aires protégées couvrant plus de deux millions d’hectares – a reçu le Blue Parks Award.

Organisé par Marine Conservation International et approuvé par les Nations Unies, le prix annuel récompense les parcs marins du monde entier pour avoir satisfait aux normes scientifiques les plus élevées en matière d’efficacité de la conservation.

Shark finning camp transformé en éco-complexe

Le Misool Eco Resort est dans une “zone interdite”. Toutes les activités de pêche et de chasse sont interdites dans la réserve marine de 300 000 acres. Shawn Heinrich

Marit Miners est la cofondatrice du désormais célèbre Misool Eco Resort et de la Fondation Misool, l’un des meilleurs exemples de l’importance d’engager les communautés locales pour créer une station balnéaire financièrement et écologiquement durable.

Sa relation avec Raja Ampat a commencé comme une histoire d’amour. Lors d’un voyage à Bangkok en 2005, elle a rencontré un autre passionné de plongée et son futur mari Andrew Miners.

Lors de leur troisième rendez-vous, il l’a invitée à plonger à Raja Ampat.

“Ma première visite à Raja Ampat en 2005 a changé ma vie”, a déclaré Miners à CNN Travel. Née en Suède, elle a étudié l’anthropologie avant de découvrir sa passion pour la plongée sous-marine et le yoga en Thaïlande.

“C’était différent de tout ce que j’avais jamais connu auparavant, à la fois au-dessus et au-dessous de l’eau.”

Alors que les récifs au large de l’île de Batbitim, où se trouve maintenant Misool, étaient incroyables, quelque chose a irrité les mineurs à propos de l’ancien camp de pêche aux ailerons de requins.

“Je n’avais pas vu un seul requin vivant”, dit Miners.

La biodiversité n’avait pas encore récupéré après des années de pratiques de pêche commerciale. Cela a incité le couple à fonder la Misool Foundation et le Misool Resort – ce dernier moyen de soutenir financièrement le travail de conservation – en 2005, peu de temps après leur première visite.

Ensuite, ils sont parvenus à un accord avec les communautés locales pour transformer la réserve marine de Misool en une “zone interdite”, ce qui signifie que toutes les activités de pêche et de chasse seraient interdites dans la zone de 300 000 acres. Ils ont embauché leur propre patrouille de gardes forestiers pour surveiller les eaux depuis 2007.

Quant à la station elle-même, la durabilité est toujours au premier plan des opérations.

Par exemple, les panneaux solaires réduisent l’utilisation des combustibles fossiles. L’eau de pluie est récupérée pour produire de l’eau potable. Les jardins sur place fournissent des aliments biologiques. Les programmes de gestion des déchets de la fondation comprennent l’achat de déchets et de plastiques océaniques, qu’ils revendent à des recycleurs.

Les requins et autres créatures marines sont de retour à Misool. Shawn Heinrich

Pendant ce temps, les créatures marines reviennent sur le site où autrefois “des requins à nageoires morts étaient laissés dans les eaux peu profondes” et la vie sous-marine plus riche est devenue plus attrayante pour les plongeurs.

“Depuis 2007, la biomasse de poissons (à Misool) a augmenté en moyenne de 250 % et les populations de requins ont rebondi. Un écosystème sain et dynamique est merveilleux pour les touristes, mais également essentiel pour les populations locales qui dépendent de l’abondance des récifs pour leurs moyens de subsistance », dit Miners.

Elle note que l’engagement des communautés locales est essentiel pour le succès continu de Raja Ampat, car un environnement marin bien protégé nécessite une collaboration et un engagement à long terme.

“Au fur et à mesure que les écosystèmes se rétablissent, leur abondance devient de plus en plus attrayante pour ceux qui souhaitent les exploiter. Les menaces évoluent et se diversifient avec le temps… Il est irréaliste et risqué de supposer qu’un problème est définitivement résolu.”

C’est pourquoi le dévouement est nécessaire de la part de la communauté, des gouvernements régionaux locaux, des scientifiques, des propriétaires d’entreprises, des organisations à but non lucratif, des écoles, des bailleurs de fonds et des partisans locaux et internationaux influents, ajoute-t-elle.

“Cette approche holistique donnera les meilleures chances de succès. Il faut beaucoup d’esprit et d’énergie, que l’on retrouve ici à Raja Ampat”, déclare Miners.

Cap Kri et autres visites incontournables à Raja Ampat

Ammer a également observé des changements positifs dans ses deux centres de villégiature Papua Diving.

Il y a environ deux décennies, lorsque le Dr Gerry Allen de Conservation International a plongé à Cape Kri, le récif de Papua Diving, il a compté un record de 327 espèces de poissons en une seule plongée. Une décennie plus tard, le nombre est passé à 374 espèces distinctes en 90 minutes.

“Quand nous avons commencé, il y avait beaucoup de pratiques très nuisibles qui sévissaient dans tout le Raja Ampat : pêche à la bombe, pêche au cyanure de potassium, pêche au requin, exploitation forestière”, explique Ammer.

« Tout cela a été lentement éradiqué. Dans notre cas, principalement en créant d’autres options pour gagner sa vie. les pratiques.”

Les deux emplacements de Papua Diving sont construits dans des zones qui avaient déjà été perturbées ; les deux étaient d’anciennes plantations de noix de coco, ce qui signifie qu’aucune forêt vierge n’a été détruite.

Ils ont été principalement construits avec des matériaux locaux, tandis que l’inclusion d’acier inoxydable prolonge la durée de vie du bois. Les toits sont faits de feuilles de palmier traditionnelles en chaume récoltées et achetées auprès des communautés locales.

Ils ont conçu des catamarans plus économes en carburant, construits par des locaux. Un nouveau catamaran actuellement en développement sera entièrement électrique et autonome lorsqu’il touchera l’eau.

Les deux centres de villégiature de Papua Diving disposent tous deux de centres de conservation et de plongée, tandis qu’environ 90 % de leur personnel sont des locaux.

Interrogé sur ses endroits préférés pour plonger à Raja Ampat, Ammer dit que la liste est presque interminable.

“Je suis souvent encore étonné quand je regarde autour de moi pendant une plongée. Je me demande si je ne suis pas en train de rêver à tout cela”, déclare Ammer, qui a lui-même nommé de nombreux sites de plongée de la région.

En plus du célèbre récif de Papua Diving, Cape Kri, Sardines Reef aurait “tellement de poissons qu’ils bloquent parfois la lumière du soleil”.

Melissa’s Garden, du nom de la fille d’Ammer, abrite un magnifique plateau de récifs coralliens peu profonds rempli de coraux durs et mous. Otdima, qui abrite un plateau de récifs coralliens durs, porte le nom d’Otto Awom, un Papou local qu’Ammer a formé pour devenir l’un de ses guides de plongée les plus expérimentés. Il y a aussi beaucoup à voir au-dessus de l’eau à Raja Ampat.

“L’eau est parsemée de minuscules affleurements en forme de champignons, drapés de sarracénies et d’orchidées sauvages”, explique Misool’s Miners.

“Le plus grand arthropode terrestre, le crabe des cocotiers, peut être trouvé sabordant au milieu des sous-bois et des espèces d’oiseaux inhabituelles telles que le cacatoès à huppe sulfureuse, le calao de Blyth et le cerf-volant brahmane, sont couramment observées. Les mangroves épaisses agissent comme des pépinières pour les poissons juvéniles et comme un refuge caché pour les renards volants perchés ou les chauves-souris frugivores.

“Sur terre, il y a des randonnées qui vous récompenseront avec des vues extraordinaires sur les îles karstiques emblématiques et les lagons bleus.”

“Apprenez de nous”

Le fondateur de Papua Diving affirme que les alternatives d’emploi ont aidé à éradiquer des pratiques de pêche autrefois néfastes. Thomas Haïder

Luis Kabes, guide de plongée local chez Papua Diving, a déclaré à CNN Travel que pour vivre la meilleure expérience à Raja Ampat, les voyageurs devraient également “visiter un village local et partager du temps à l’école locale”.

“Parlez-nous de votre pays et apprenez de nous. Partagez un repas”, dit Kabes, qui vient du village de Sawandarek sur l’île de Batanta, l’une des principales îles de Raja Ampat.

Il dit qu’il est fier que Raja Ampat soit maintenant un endroit si célèbre et qu’il soit fier d’être un guide de plongée.

Après avoir passé trois décennies à Raja Ampat et y avoir visité plus de 400 sites d’aviation de la Seconde Guerre mondiale, Ammer convient que la plus grande attraction est le peuple.

“Interagissez avec les gens. N’importe où”, ajoute Ammer, “Peut-être que vous tomberez amoureux d’eux aussi et que vous ne voudrez plus jamais rentrer chez vous.”