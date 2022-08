Raj Kundra trollé pour avoir couvert son visage avec un masque alors qu’il accueille l’idole de Ganpati à la maison

Avant le festival Ganesh Chaturthi 2022, Raj Kundra a été vu arriver à Lalbaug de Mumbai pour acheter une idole de Lord Ganesha. Alors que Shilpa Shetty, la femme de Kundra, est souvent vue accueillir Ganesha à la maison, elle était absente cette année en raison d’une récente fracture à la jambe qu’elle a subie lors du tournage d’un nouveau projet. Mais dans une autre vidéo, on pouvait la voir sortir de la voiture et se tenir à côté de l’idole Ganpati.

Une vidéo publiée par Viral Bhayani est maintenant devenue virale. Pour avoir reçu l’idole de Bappa tout en portant un écran facial, Raj Kundrra est brutalement trollé. Quelques utilisateurs ont également mentionné qu’il effectuait une puja en portant des chaussures.

Pour les non-initiés, l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Kundra s’est rendue sur son Instagram et a laissé tomber une photo heureuse avec sa jambe fracturée. L’actrice tournait pour la série policière Indian Police Force de Rohit Shetty, titrée par Sidharth Malhotra, où elle s’est blessée à la jambe.

En plus de la photo, l’actrice, qui a été vue pour la dernière fois dans Nikamma, a écrit : “Ils ont dit : Faites rouler l’action de la caméra – “cassez-vous une jambe !” plus fort et meilleur. Jusque-là, dua mein yaad rakhiyega. Les prières fonctionnent toujours. Avec gratitude, Shilpa Shetty Kundra.

Sur la photo, l’actrice de 47 ans peut être vue assise dans un fauteuil roulant, exhibant sa jambe gauche fracturée et son joli sourire. Shilpa a enfilé un haut blanc sous une veste en jean bleue, associée à un pantalon bleu. Peu de temps après que Shilpa ait partagé le message, les fans ont submergé la section des commentaires souhaitant une récupération rapide à l’actrice.

Aussi. Le fils de 10 ans de Shilpa Shetty et Raj Kundra, Viaan Raj Kundra, a lancé sa première entreprise. La fière maman Shilpa est allée sur Instagram et a partagé cette nouvelle avec ses abonnés. Elle a écrit une longue note accompagnée d’une vidéo.

Pour les non-initiés, Raj a été arrêté en juillet 2021 pour avoir prétendument produit des vidéos pornographiques et a été libéré sous caution en septembre. Il a été condamné en vertu des articles pertinents du Code pénal indien, de la loi sur la représentation indécente des femmes (prévention) et de la loi sur les technologies de l’information.