Raj Kundra tombe en panne lors du lancement de la bande-annonce d’UT 69 et dit « Mujhe bolo jo bolna hai, meri family ne kya bigada hai ? »

La bande-annonce de UT69 a été lancé aujourd’hui à Mumbai. UT69 est l’histoire de Raj Kundra et son séjour en prison. Raj Kundra a été arrêté en 2021 pour avoir prétendument créé du contenu pornographique et l’avoir distribué via des applications et des sites. Il a passé environ 2 mois en prison et UT69 parle de cette phase de sa vie. Au Remorque UT 69 lancement à Mumbai, Raj Kundra a finalement enlevé le masque et a montré son visage aux médias. Raj Kundra a également fondu en larmes. Il est devenu particulièrement ému en raison de la façon dont sa famille a été tourmentée tout au long de son procès. Raj a demandé aux médias et à d’autres personnes qui trollent Shilpa Shetty Kundra et ses enfants de dire ce qu’ils voulaient à lui, mais pas à sa famille. Ils n’ont rien fait de mal. Raj se détourna car il ne pouvait pas contrôler ses larmes.

UT69 est réalisé par Shahnawaz Ali. AA Films présente UT69 en association avec SVS Studios et The Bigger Picture Films. UT69 avec Raj Kundra sortira en salles le 3 novembre.