New Delhi : l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Kundra, qui fête son 46e anniversaire aujourd’hui (8 juin), a reçu une note d’anniversaire spéciale de nul autre que son mari bien-aimé Raj Kundra.

Raj est allé sur son Instagram et a partagé un montage de sa belle femme et a écrit, « La chanson, les paroles, la vidéo disent tout. Sans toi je ne suis rien. Je t’aime tellement. Joyeux anniversaire mon rêve devenu réalité @theshilpashetty #happybirthday #gratitude #love #wife.

Dans le montage, Shilpa passe les meilleurs moments de sa vie. De ses photos en bikini à leurs vacances exotiques, la vidéo regorge de souvenirs précieux.

En toile de fond de la vidéo, Kundra a joué la chanson « Tum Hi Ho » du film « Aashiqui 2 », qui mettait en vedette Aditya Roy Kapur et Shraddha Kapoor dans les rôles principaux.

Alors que leurs fans deviennent gaga sur le post romantique, c’est Shilpa qui n’a pas tardé à répondre à sa meilleure moitié.

Appelant Raj comme son cookie, elle a remercié son mari et a écrit, « Awwwwwwww mon cookie @rajkundra9 t’aime jusqu’à la lune et retour », avec des emojis de cœur.

Raj Kundra et Shilpa Shetty se sont mariés en 2009 et ont eu leur premier enfant, leur fils Viaan, en 2012. En 2020, ils ont eu leur fille Samisha via une maternité de substitution.

Côté travail, Shilpa fera son retour sur le grand écran presque après une décennie. Elle sera bientôt vue dans le deuxième volet de la comédie populaire « Hungama », aux côtés de Paresh Rawal. En dehors de cela, elle a également Nikamma de Sabbir Khan en préparation.