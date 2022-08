Raj Kundra sort avec sa femme Shilpa Shetty, mais cache à nouveau son visage; les internautes le trollent, ‘Puri umar aise hi muh chupaega’ [Watch Video]

Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté l’année dernière dans une affaire de film porno présumé. Depuis, il cache la sienne aux paparazzis et évite de se faire cliquer. On le voit surtout porter des vestes zippées avec des masques qui cachent totalement son visage. Aujourd’hui, Shilpa et Raj sont sortis pour une fête et alors que ce dernier portait un costume, il avait un masque de verre sur le visage. Les paparazzi lui ont demandé de s’arrêter et de poser avec Shilpa, mais sont sortis de la voiture et sont entrés dans la salle. Regardez la vidéo ci-dessous

Dans la vidéo, on peut aussi voir que Shilpa rit et dit “Chale Gaye”. Eh bien, les internautes trollent Raj pour avoir porté le masque et pour son comportement envers les paps.

Un internaute a commenté : « Attitude dekho isko jail me hona chahiye gandagi ». Un autre utilisateur d’Instagram a écrit : “Ab ky ye puri umr aise hi muh chupaege.” Un autre internaute a écrit : « Jab muh dikhane layak nhi rehe to q nikalte h bahar ghar me bethe raho na.

Eh bien, les paparazzis ne peuvent qu’espérer que bientôt Raj décidera de ne pas porter de masque et qu’ils pourront cliquer sur ses photos avec son visage visible dessus.

Pendant ce temps, en parlant des films de Shilpa Shetty, l’actrice a fait son retour sur grand écran cette année avec Nikamma. Bien que la performance de Shilpa ait été appréciée, le film a reçu des critiques principalement négatives et ce fut un désastre au box-office.

L’actrice a maintenant un film intitulé Sukhee aligné. On ne sait pas encore si le film sortira en salles ou s’il obtiendra une sortie OTT. Shilpa sera également vue dans la série Web Indian Police Force de Rohit Shetty, qui met en vedette Sidharth Malhotra dans le rôle principal masculin. La série Web sera diffusée en première sur Amazon Prime Video.