Raj Kundra-Shilpa Shetty dans le rôle de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet vous laisseront ROFL

La diva de B-town et juge de téléréalité Shilpa Shetty Kundra et son mari Raj Kundra sont de fervents utilisateurs des médias sociaux. Alors que le compte Instagram de Shilpa concerne des photos et des vidéos d’elle de sa vie professionnelle et personnelle, la chronologie de Raj concerne davantage les one-liners pleins d’esprit, les vidéos de non-danse, les mèmes et les vidéos se faisant passer pour lui-même et Shilpa en tant que personnages emblématiques du film.

Dans un nouveau clip publié sur sa page Instagram, Raj a superposé sa femme Shilpa et lui-même aux personnages de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans Titanic.

Raj a choisi la scène emblématique où le couple principal Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) et Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) sont à la proue du navire. Jack se tient sur la rambarde du navire et attrape les bras de Rose alors qu’elle les étend et s’exclame : « Je vole !

Dans la version de Raj, Jack et Rose sont des Pendjabis. Partageant le clip amusant, Raj a écrit: « Ce couple de punjabi fou du Titanic est de retour! » Expliquant pourquoi il pensait qu’ils étaient pendjabi, Raj a déclaré: « La preuve qu’ils étaient pendjabi..elle a jeté ‘le diamant’ dans l’océan! Jat da pyar goriye (L’amour d’un Jat). »

Peu de temps après que Raj ait partagé le clip vidéo, les fans ont laissé tomber des rires, des applaudissements et des émojis cardiaques sur le post. « Punjabiyo wala titanic », a commenté un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit: « Haha incroyable. »

Regardez la vidéo ici :

Plus tôt cette semaine, à l’occasion de la fête des pères, Shilpa a partagé une photo de Raj posant dans une piscine avec leurs enfants, Viaan et Samisha, et l’a qualifié de « meilleur papa du monde ».

Pour les non-spécialistes, Shilpa et Raj se sont mariés le 22 novembre 2009.