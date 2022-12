Raj Kundra, Sherlyn Chopra et Poonam Pandey ont été libérés sous caution dans une affaire de vidéos porno

L’homme d’affaires Raj Kundra, mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, ainsi que les mannequins-actrices Sherlyn Chopra et Poonam Pandey, ont été libérés sous caution anticipée mardi par la Cour suprême dans l’affaire des vidéos porno. Ils ont été inculpés pour avoir prétendument diffusé des vidéos pornographiques.

Un banc composé des juges KM Joseph et BV Nagarathna a déclaré qu’ils avaient entendu les conseils des parties respectives et qu’ils avaient décidé que les requérants pouvaient bénéficier d’une libération sous caution anticipée. L’avocat principal R. Basant, représentant l’un des requérants, avait soutenu qu’un acte d’accusation avait été déposé et que les accusés coopéraient avec la police dans le cadre de l’enquête.

Auparavant, Raj Kundra avait bénéficié d’une protection provisoire contre l’arrestation du tribunal suprême, où les co-accusés Poonam et Sherlyn avaient également été nommés. Kundra avait nié les allégations et affirmé qu’il n’était pas lié à la création de contenu, à la publication ou à la transmission de vidéos illégales présumées.

Selon l’acte d’accusation de la Cyber ​​Police déposé devant un tribunal précédemment, Kundra avec Sherlyn, Poonam, un producteur de films Meeta Jhunjhunwala et un caméraman Raju Dubey ont été accusés d’avoir tourné des vidéos obscènes ou pornographiques dans deux hôtels cinq étoiles de banlieue, qui ont été distribués par des plateformes OTT pour des gains monétaires.

Poonam a également été accusée d’avoir développé sa propre application mobile, The Poonam Pandey, de faire tourner ses vidéos obscènes, de les télécharger et de les diffuser avec l’aide de la société de Kundra. Selon la Cyber ​​Police, Dubey avait également tourné les vidéos de Chopra, tandis que Jhunjhunwala est accusé d’avoir aidé et encouragé en scénarisant et en réalisant des histoires pour elle (Chopra).

La cyberpolice a affirmé que la société de Kundra “a aidé et encouragé le crime” car elle a tiré des avantages financiers de tous les autres co-accusés tout en étant consciente que de telles choses sont illégales, même si elle est à la recherche d’autres modèles “manquants” qui a agi dans les vidéos porno ou les séries Web.

Avec entrées IANS