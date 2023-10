Raj Kundra a été arrêté en septembre 2021 dans une affaire liée à la production de vidéos pornographiques. Après avoir fait face à un procès médiatique et avoir été victime d’intimidation pour son association présumée, il a décidé de poursuivre son voyage à l’intérieur de la prison d’Arthur Road.

Raj Kundra est prêt à faire ses débuts d’acteur avec « UT 69 ». Le film devrait sortir en salles le 3 novembre. L’histoire du film a notamment été enveloppée par les expériences réelles de Kundra derrière les barreaux après son arrestation dans une affaire présumée de pornographie. Le film verra Kundra lui-même jouer le rôle principal.

Dans cette interview, Raj parle de son film UT69, qui est uniquement basé sur ces 63 jours qu’il a passés en prison et sur la façon dont toute sa famille a lutté pendant cette période, y compris Shilpa Shetty. Voici Raj, non filtré, émotif et père de famille !