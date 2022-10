Raj Kundra se fait brutalement troller pour avoir caché son visage avec le tamis Karwa Chauth de sa femme Shilpa Shetty

Raj Kundra, le mari de Shilpa Shetty, a continué de cacher son visage aux médias sur Karwa Chauth. Raj est arrivé au domicile d’Anil Kapoor pour les célébrations jeudi soir, comme le montre la vidéo Instagram d’un compte de paparazzi. Shilpa Shetty a été aperçue lors des célébrations à la résidence d’Anil à Mumbai. Raj tenait un tamis avec les initiales de Shilpa, “SSK”, gravées dessus. Il est entré dans la porte en gardant son visage caché derrière le tamis alors que les photographes lui demandaient d’attendre les prises de vue. Raj vêtu de vêtements ethniques en gris et bleu pour l’événement.

Réagissant à la vidéo, un utilisateur a écrit : « sans masques ». Un autre a écrit : « Chand chupa channi me ».





Quelques heures plus tard, Shilpa a posté quelque chose pendant qu’elle et Raj effectuaient les cérémonies. Shilpa tenait un tamis près de Raj alors qu’ils se tenaient tous les deux à l’extérieur. Ils ont tous deux souri à la caméra pendant qu’Anil prenait leur photo. Shilpa portait un sari cramoisi et un chemisier sans manches assorti pour Karwa Chauth. Elle a également choisi un collier et des bracelets.

Partageant la photo, elle a écrit : “La mienne… Dans cette vie… Karva Chauth… Quand il jeûne aussi pour toi (émojis cœur noir et amulette nazar). Gratitude (émoji ange). Photo offerte : @anilskapoor.”

Shilpa Shetty a posté une jolie vidéo d’anniversaire pour souhaiter à Raj Kundra, alias “Cookie”, un joyeux anniversaire. Un montage photo des moments heureux du couple est montré dans la vidéo. Leur fille Samisha et leur fils Viaan y sont également représentés.

Le message se lit comme suit : “Pour un million de souvenirs à chérir, Pour tous nos jours heureux, Pour qu’une famille appelle “la mienne”, Pour tes manières aimantes et maladroites… Je suis reconnaissant que tu sois mon meilleur ami, le père de mon enfants, mon amour et ma force. Joyeux anniversaire, mon Cookie… Je te souhaite plus de force, de santé, de protection et tout en abondance… toujours… #mariamour #BirthdayBoy #béni #grateful #famille #amour.