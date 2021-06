Raj Kundra révèle pourquoi Shilpa Shetty est contrariée par ses allégations contre son ex-femme Kavita

Raj Kundra a rompu son silence après 12 ans de divorce avec sa première épouse Kavita. L’entrepreneur qui est le mari de Shilpa Shetty Kundra a accusé son ex-femme d’infidélité. Raj a allégué qu’elle le trompait avec le mari de sa sœur Reena Kundra, Vansh. Maintenant, lors d’une interaction avec un quotidien, il a déclaré que Shilpa était contrarié par le fait que la nouvelle devienne virale après avoir exprimé tout son cœur.

Raj a déclaré au Times of India : « Shilpa ne voulait pas que je parle quand je lui ai envoyé les anciens articles devenus viraux. Le moment où ces articles sont redevenus viraux, quelques jours après son anniversaire, m’a bouleversé. Assez, c’était assez ! »

Kundra a ajouté: « Shilpa est bouleversée d’avoir parlé de tout mon cœur, mais la vérité devait éclater. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Kavita après leur divorce, Raj a déclaré au portail: « Je n’ai jamais parlé à Kavita et je ne veux jamais. J’ai essayé de contacter ma fille via les membres de sa famille mais ils n’ont pas pu m’accéder ou des réponses claires. Je sais qu’elle viendra me trouver quand le moment sera venu. Je ne l’ai vue que pendant ses 40 premiers jours, puis j’ai déménagé en Inde après mon mariage avec Shilpa. Kavita ne voulait pas de moi près de mon enfant. Les tribunaux ont également favorisé la mère à cet âge.

Parlant de sa relation tendue avec elle, il a poursuivi en disant: « Kavita a fait ressortir le pire en moi. La relation est devenue toxique! J’ai évolué. Je suis dans un endroit plus heureux maintenant. Pourquoi est-ce si tendu, demandez-vous? Elle m’a trompé bien, mais avec le mari de ma sœur, gâtant deux familles à la fois. C’était impardonnable ! »