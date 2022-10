Raj Kundra révèle enfin pourquoi il se cache le visage en public; applaudit le troll qui a dit ‘femme Ki wajah se célèbre ho gaya’

Homme d’affaires et Shilpa Shettyle mari de Raj Kundra fait la une des journaux chaque fois qu’il sort en public. Après son procès concernant la production présumée de films pour adultes, Raj Kundra s’est couvert le visage avec différents types de masques chaque fois qu’il sortait de chez lui et se faisait tatouer par les paparazzi. Il utilise différents écrans faciaux qui couvrent tout son visage et il a été assez souvent trollé pour la même chose. Maintenant, via Twitter, Raj Kundra a révélé pourquoi il le faisait.

Raj Kundra riposte aux trolls

Un internaute a appelé le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, et a déclaré qu’il devrait avoir le courage d’affronter le monde, indépendamment de tout ce qui se dit. En réponse à cela, Raj Kundra a déclaré qu’il ne cache pas son visage au public mais qu’il ne veut pas donner accès à lui aux médias. Il a mentionné le procès médiatique qu’il a subi pendant l’affaire. Il a tweeté : “Je ne cache pas mon visage au public, je ne souhaite pas que les médias aient accès à moi. Pas trop difficile à comprendre après le procès médiatique que j’ai traversé.”

Un autre internaute a écrit que pourquoi devrait-il être trollé parce qu’il est devenu célèbre uniquement grâce à sa femme Shilpa Shetty. En réponse, Raj Kundra a écrit, “infâme aussi”.

Découvrez les tweets de Raj Kundra ci-dessous :

Je ne cache pas mon visage au public, je ne souhaite pas donner accès à moi aux médias. Pas trop difficile à comprendre après le procès médiatique que j’ai vécu. ?? #RajAnswers https://t.co/Ef35qsmfGS Raj Kundra (@TheRajKundra) 18 octobre 2022

Infâme bhi #trolleurs https://t.co/ABnnLrDXJQ Raj Kundra (@TheRajKundra) 18 octobre 2022

Tout a commencé avec Raj Kundra qui a demandé sarcastiquement où tous les trollers ont disparu. Restez à l’écoute de BollywoodLife.com pour plus de mises à jour dans le domaine du showbiz.