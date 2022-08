Raj Kundra porte un masque LED pour couvrir son visage ; les internautes l’appellent “Pati Porneshwar” [Watch Video]

Raj Kundra est de retour pour couvrir son visage avec des masques étranges qui attirent évidemment beaucoup d’attention. Alors qu’auparavant, il semblait que M. Kundra se couvrait le visage et ne voulait pas être cliqué par les obturateurs. Mais maintenant, on dirait que l’homme d’affaires aime porter lentement ces masques étranges. Hier soir, le mari célèbre a été capturé par les paparazzi où il a enfilé un masque à led qui a été moqué et il s’appelait Pati Porneshwar alors qu’ils le fouillaient pour son affaire de pornographie.