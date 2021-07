Raj Kundra placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet dans une affaire de films pornographiques | Nouvelles des gens

New Delhi : le mari et homme d’affaires de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Raj Kundra ainsi que Ryan Tharp ont été envoyés en détention policière jusqu’au 23 juillet 2021. Raj Kundra a été arrêté par la division criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et les publier via certaines applications le lundi soir (19 juillet 2021). ‘

Il a été produit mardi devant le tribunal de l’Esplanade. L’homme d’affaires a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet, avec Ryan Tharp, qui a été arrêté mardi matin dans la région de Nerul.

Le mari et homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, et un certain Ryan Tharp amenés à l’Esplanade Court de Mumbai. Kundra a été arrêté hier tandis que Tharp a été arrêté aujourd’hui dans le cadre d’une affaire relative à la production de films pornographiques. pic.twitter.com/NCpbVeKhJH – ANI (@ANI) 20 juillet 2021

#METTRE À JOUR | Mumbai : le mari et homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, et un certain Ryan Tharp, ont été placés en garde à vue jusqu’au 23 juillet. – ANI (@ANI) 20 juillet 2021

Thorpe travaillait sur un poste de direction dans une entreprise d’applications, selon le rapport PTI.

Le CP de Mumbai, dans un communiqué de presse publié lundi, a déclaré: « Une affaire a été enregistrée auprès de la branche criminelle de Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7. /21 car il semble être le principal conspirateur de cela. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. L’enquête est en cours s’il vous plaît. «

Une affaire a été enregistrée auprès de la division du crime de Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications, a déclaré un haut responsable de la police. Un FIR a été enregistré contre Kundra après qu’une femme se soit approchée de la police et ait fait certaines allégations dans sa plainte, a déclaré un autre responsable.

Sur cette base, le FIR a été enregistré et l’affaire transférée à la Criminal Branch. Plus tôt également, la police avait enregistré des affaires liées à la pornographie dans lesquelles une actrice et d’autres personnes avaient été accusées, a déclaré le responsable à PTI.

Kundra a été réservé en vertu des sections 420 (tricherie) de l’IPC, 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction), il mentionné.