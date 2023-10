Raj Kundra, le mari de Shilpa Shetty, stupéfie avec sa remarque sur le scandale po*n ; ‘Mera kaam hamesha kapde…’

Raj Kundra a fait la une des journaux il y a trois ans en se retrouvant dans une controverse pour sa prétendue implication dans la réalisation de films pornographiques. L’homme d’affaires et actrice de Bollywood Shilpa ShettyLe mari de a été emprisonné pendant plus de 2 mois, et après sa sortie de prison, il a choisi de se couvrir le visage avec différents types de masques et a même gagné le titre de Mask Man. Raj Kundra a également fait un retour sur son compte Instagram lors de ce Ganesh Chaturthi, après avoir supprimé tous ses comptes des plateformes de réseaux sociaux.

Et en ce moment, la diva de Bollywood, Shilpa Ka Pati, attire l’attention en raison de sa remarque choquante sur l’allégation portée contre lui de réalisation de films pornographiques. Raj est apparu dans une émission de comédie où il a déclaré : « J’ai commencé à travailler comme chauffeur de taxi à l’âge de 18 ans à Londres et à 21 ans, j’ai bâti un empire de Pashmina (châles). Mera kaam kapde utaarna nahi hamesha se kapde chadhana hai (Mon travail a toujours été de fournir des vêtements et non de les enlever). »

Regardez la vidéo de Raj Kundra réalisant une remarque choquante contre l’allégation de réalisation de films pornographiques.

Cette remarque de Raj Kundra lui apporte beaucoup de critiques, et les internautes qualifient cela de déplaisant et de dégoûtant et veulent qu’il s’en excuse. Un utilisateur l’a critiqué et a commenté : « Kab se yeh ch**iyapa plan kar rahe the et pour cela, le visage cache le marketing ki thi. » Un autre utilisateur a écrit : « Aise chu… Ko. Jo sanatan dharm k khilaf ho. Unko aise dikha rahe jaise koi bada aadmi ho. » Un autre utilisateur a déclaré : « Pound star ». Cependant, ses fans et ceux de Shilpa Shetty et ceux qui apprécient la comédie debout saluent son sens de l’humour et sa confiance en lui pour parler sans vergogne de ce sujet controversé.

Raj Kundra avait gardé le silence tout au long, et cette déclaration contre l’allégation selon laquelle il se livrait à des films pornographiques n’a pas été bien accueillie par les internautes. Raj Kundra, qui a passé 63 jours en prison, a également réalisé un film Bollywood sur son expérience dans la prison d’Arthur Road.