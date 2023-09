Raj Kundra, le mari de Shilpa Shetty, revient sur Instagram avec une publication puissante sur Ganesh Chaturthi ; dit : « Le karma est efficace »

Shilpa Shettyle mari de Raj Kundra est resté à l’écart des feux de la rampe depuis son arrestation dans l’affaire de pornographie. Ce furent des moments assez sombres pour Shilpa Shetty, Raj Kundra et leur famille. Et enfin, semble-t-il, Raj Kundra est prêt à faire son grand retour. Il est revenu sur Instagram avec un post très puissant à l’occasion propice de Ganesh Chaturthi 2023. Et quel article de retour c’est. Raj a écrit une petite note percutante célébrant l’arrivée de Ganpati Bappa chez lui.

Raj Kundra revient sur Instagram sur Ganesh Chaturthi

Raj Kundra, le mari de l’homme d’affaires de Shilpa Shetty, a partagé sa première publication sur Instagram il y a quelques heures. Il s’agit d’une publication vidéo dans laquelle nous le voyons avec Shilpa accueillir Ganpati Bappa chez eux. Il dit à ses sympathisants que leur amour le rend plus fort. Il a aussi un message pour ses ennemis. Raj leur dit que leur haine le rend imparable. « Le karma est efficace, je suis juste patient », écrit-il en souhaitant à tout le monde à l’occasion de Ganesh Chaturthi. La publication vidéo de Raj sur Ganesh Chaturthi devient virale dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo partagée par Raj Kundra sur son compte Instagram ici :

Le nom d’utilisateur du compte Instagram de Raj Kundra est @onlyrajkundra. À l’heure actuelle, il compte 13,9 000 abonnés. Raj Kundra ne suit que sa femme, Shilpa. La bio de l’Instagram de Raj dit : « Vivre honnêtement dans des circonstances imaginaires ! » Shilpa, Shamita Shetty et bien d’autres lui ont réservé un accueil chaleureux sur Instagram. Shilpa souhaitait qu’il reste toujours béni et protégé pendant que Shamita comblait son Jiju d’amour.

Regardez la vidéo de Shilpa Shetty et de sa famille accueillant Ganpati chez eux ici :

Raj Kundra dévoilera sa version de l’histoire dans l’affaire de pornographie

Raj Kundra a été arrêté il y a quelques mois et incarcéré dans les sections pertinentes de l’IPC pour avoir prétendument produit et distribué du contenu pour adultes via diverses applications et sites. Il a passé environ deux mois en prison. Raj a été arrêté en juillet et libéré en septembre. Selon les rapports, Raj Kundra va raconter sa version de l’histoire, sa vérité dans un film. Il est impliqué dans tous les aspects du tournage et y jouera également. Le rapport Pinkvilla affirmait qu’une annonce serait faite prochainement. Shilpa Shetty a maintenu son silence digne sur la question et a applaudi et encouragé son mari pendant tout ce temps.