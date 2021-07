Raj Kundra, le mari de l’actrice Shilpa Shetty, arrêté pour avoir prétendument créé des films pornographiques | Nouvelles des gens

New Delhi: L’homme d’affaires et mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté dans la nuit du lundi 19 juillet par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications. L’information a été partagée par le commissaire de police de Mumbai lors d’un entretien avec l’agence de presse ANI.

« Il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », a déclaré le commissaire de police de Mumbai à l’ANI.

Le CP de Mumbai dans un communiqué de presse a déclaré : « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications.

Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet.

L’enquête est en cours s’il vous plaît. »

Une enquête est en cours et plus de détails sont attendus.