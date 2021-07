Raj Kundra, le mari de la gagnante de Big Brother, Shilpa Shetty, arrêté après avoir « attiré une femme à faire un film porno »

LE mari de la gagnante de Big Brother Shilpa Shetty a été arrêté après avoir prétendument attiré une femme pour qu’elle fasse un film porno avec la promesse d’un travail d’acteur.

L’homme d’affaires Raj Kundra, 45 ans, aurait été décrit par des flics en Inde comme le « conspirateur clé » dans un réseau de production pornographique.

Shilpa Shetty lors d’une dispute avec Jade Goody sur Celebrity Big Brother en 2007 Crédit : Rex

L’actrice de Bollywood Shilpa Shetty et son mari Raj Kundra Crédit : AFP

Neuf arrestations ont été effectuées jusqu’à présent dans le cadre de l’enquête qui a été lancée en février, rapporte NDTV.

« Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire (…) car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », a déclaré le commissaire de police de Mumbai dans un communiqué hier soir.

Une enquête a été ouverte le 3 février après qu’une femme a approché les flics et s’est plainte d’avoir été forcée de travailler dans une entreprise pornographique après s’être fait promettre un travail d’actrice, selon le Press Trust of India.

La société cinématographique aurait été créée par Kundra et son frère et enregistrée au Royaume-Uni pour échapper aux cyber-lois indiennes.

FILMS TOURNÉS DANS LES HTELS DE MUMBAI

Les vidéos auraient été tournées dans des maisons et des hôtels loués à Mumbai, transférées via WeTransfer au Royaume-Uni et diffusées sur des applications mobiles payantes.

Les modèles auraient été courtisés avec des promesses d’offres de films et forcés de tourner des scènes nues pour des films porno.

Kundra, qui vit à Mumbai avec sa femme actrice de Bollywood et ses deux enfants, fait face à des accusations de tricherie et de « publicités et affichages obscènes et indécents ».

La publication ou la transmission de matériel « obscène », y compris de la pornographie, est illégale en Inde et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison.

Kundra a déclaré qu’il avait quitté la société accusée de faire des films porno et a nié tout acte répréhensible.

Kundra a déjà été mêlée à des controverses.

Le mannequin et actrice Poonam Pandey avait auparavant déposé une plainte contre Kundra et son associé devant la Haute Cour de Bombay après avoir affirmé que la société de Kundra avait abusé de ses photographies.

Kundra a rejeté les allégations portées contre lui et a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec cela.

En 2015, Kundra a également été banni à vie de toutes les activités liées au cricket à la suite d’une enquête sur des matchs truqués lors de son passage en tant que copropriétaire avec Shilpa des Rajasthan Royals.

Shilpa est devenue célèbre en Grande-Bretagne lors de la série 2007 de Celebrity Big Brother et a finalement remporté la série.

Raj Kundra vit à Mumbai avec sa femme actrice de Bollywood et ses deux enfants Crédit : Getty

Shilpa Shetty a joué dans Celebrity Big Brother en 2007 Crédit : Getty – Contributeur