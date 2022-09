Raj Kundra fera-t-il partie de la télé-réalité de Salman Khan ?

Si l’on en croit les informations, le mari et homme d’affaires de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été approché pour une nouvelle saison de la populaire émission de télé-réalité Bigg Boss’. Selon une source, les discussions ont lieu entre Raj et les créateurs de la série et le premier envisage en fait de participer à Bigg Boss 16. “Ils sentent que le vrai côté et la vérité doivent être montrés devant le pays”, a ajouté la source.

Raj a été arrêté en juillet 2021 pour avoir prétendument produit des vidéos pornographiques et a été libéré sous caution en septembre. Il a été condamné en vertu des articles pertinents du Code pénal indien, de la loi sur la représentation indécente des femmes (prévention) et de la loi sur les technologies de l’information. Depuis, il évite les médias en se couvrant le visage de masques innovants.

L’année dernière, la belle-sœur de Raj, Shamita Shetty, a participé à Bigg Boss 15 et s’est retrouvée dans le top 5. Alors que la femme de Raj, Shilpa Shetty Kundra, a maîtrisé ce jeu en devenant le vainqueur du titre de Big Brother en 2007. On dirait que c’est un parampara de la famille pour être dans Bigg Boss. Shilpa avait même animé la deuxième saison de Bigg Boss.

Plus tôt en juin, l’homme d’affaires Raj Kundra est revenu sur Twitter après presque un an pour souhaiter à sa femme et acteur Shilpa Shetty Kundra son 47e anniversaire. S’adressant à Twitter, Raj a sous-titré une photo loufoque de lui-même avec sa femme Shilpa, “Joyeux anniversaire mon âme sœur Je t’aime éternellement. Mon souhait pour toi est que tu continues. Continue à être qui tu es, à étonner un monde méchant avec tes actes de gentillesse. J’adore cette photo… Fidèle à votre chanson… tueur tueur tueur lagdi.”

Pour les non-initiés, Shilpa et Raj sont mariés depuis 2009 et ont deux enfants ensemble, un fils Viaan et une fille Samisha. Viaan est né le 21 mai tandis que Samisha est né en 2020 par maternité de substitution.