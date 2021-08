Raj Kundra et ses associés arrêtés alors qu’ils détruisaient des preuves contre eux dans une affaire pornographique : Police | Nouvelles des gens

New Delhi: L’homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty, le mari Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe ont été arrêtés alors qu’ils détruisaient des preuves contre eux-mêmes dans une affaire de création et de distribution de porno, a déclaré la police à la Haute Cour de Bombay après que l’avocat de Raj Kundra a qualifié son arrestation d' »illégale » car il n’y avait pas eu d’antécédents avis légal signifié à Kundra.

Le procureur de la police Aruna Pai, qui comparaissait au nom de la police de Mumbai, a déclaré samedi 31 juillet à la Haute Cour de Bombay que Raj Kundra et Ryan Thorpe avaient effectivement été mis en demeure en vertu de l’article 41A de la loi CrPC – exigeant leur comparution devant un officier de police. , ce que Kundra a nié. Thorpe a accepté l’avis.

Elle a en outre ajouté que la police ne peut pas être des «spectateurs muets» pendant que l’accusé «détruit» des preuves.

« Au lieu de coopérer, ils ont commencé à supprimer le contenu des groupes et des chats WhatsApp. Ainsi, ils ont commencé à détruire des preuves. Lorsqu’un accusé commence à détruire des preuves, les autorités chargées de l’enquête ne peuvent pas être des spectateurs muets, elles doivent les en empêcher. Par conséquent, afin de les empêcher, ils ont été arrêtés », a déclaré Aruna Pai à la Haute Cour de Bombay.

Elle a en outre attesté: «La police a saisi 51 films sous l’application Hotshot et Bolly Fame lors de leur recherche. En outre, d’autres documents ont été saisis sur l’ordinateur portable personnel, le téléphone portable et le périphérique de réseau de stockage (SAN) de Kundra. »

Raj Kundra a été arrêté le 19 juillet pour son implication dans le racket de création et de distribution de porno.

(Avec les entrées de l’IANS)