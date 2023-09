Raj Kundra est de retour sur Instagram avec un message fort pour les haineux, disant « ta haine me fait… »

Raj Kundra a un message spécial pour ses ennemis puisqu’il est de retour sur Instagram après deux ans.

Raj Kundra, le mari et homme d’affaires de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, est de retour sur Instagram après 2 ans. Il a partagé une vidéo des célébrations de Ganesh Chaturthu et a écrit un message fort pour les haineux.

Il a écrit : « Jai Shri Ganesh, IL EST DE RETOUR ! Chers sympathisants, votre amour me rend plus fort, haineux, votre haine me rend imparable ! Le karma est efficace, je suis juste patient. Ganpati Bappa Morya !!!! Joyeux Ganesh Chaturthi. Shamita Shetty a commenté son message et a écrit : « Love u jiju ». Alors que Shilpa Shetty a commenté : « Restez toujours béni et protégé. »

La mère de Shilpa Shetty, Sunandha, a également accueilli son gendre et a écrit : « bienvenue sur Insta sans le MASQUE .. !!! Que le Seigneur GANESHA vous comble d’une abondance de bonne santé, de richesse, de bonheur et de succès… je vous aime… Restez toujours béni et protégé… MA.

Plus tôt, Raj Kundra avait rompu le silence sur l’affaire pornographique présumée et célébré sa libération de la prison d’Arthur Road. Sur son Twitter, Raj a écrit son sentiment sur l’affaire et a même conseillé aux trolls de « se taire ». Kundra a écrit : « Un an aujourd’hui, libéré de #ArthurRoad. C’est une question de temps. La justice sera rendue ! La vérité sera bientôt dévoilée ! Merci à tous les sympathisants et un plus grand merci aux trollers, vous me rendez plus fort #enquête #mot #mediatrial #trollers. »

Pour ceux qui ne le savent pas, l’homme d’affaires avait été condamné en vertu des articles pertinents du Code pénal indien, de la loi sur la représentation indécente des femmes (prévention) et de la loi sur les technologies de l’information pour avoir prétendument distribué/transmis des vidéos sexuellement explicites.

Un film basé sur l’expérience déchirante de Raj Kundra dans la prison d’Arthur Road est en train d’être transformé en film, dans lequel le mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty sera considéré comme le personnage principal.

Selon un communiqué, les réalisateurs sont sur le point de présenter un film commémorant les expériences bouleversantes diverses et intenses que Raj Kundra a vécues au cours de son mandat dans la prison la plus surpeuplée d’Inde, la prison d’Arthur Road. L’un des sujets les plus controversés et qui fait sensation dans les médias est le procès en cours contre l’homme d’affaires Raj Kundra, accusé d’être impliqué dans la production de films pornographiques.

Une source a révélé : « Le film présentera un récit de tout ce que Raj Kundra a vécu au cours de son mandat dans l’une des prisons les plus surpeuplées – la prison d’Arthur Road. Le nom du réalisateur a été gardé secret pour l’instant, mais Raj Kundra fera preuve de créativité. impliqué dans tous les aspects – de la production au scénario ».

« Il retracera tout le parcours de Raj Kundra – depuis les premiers rapports sur les allégations jusqu'aux reportages des médias, en passant par le temps passé en prison jusqu'à la libération sous caution. Il s'agit plutôt d'une histoire du point de vue de Kundra et de sa famille », a ajouté la source. Craignant d'être arrêté, Kundra a d'abord demandé une libération sous caution anticipée auprès d'un tribunal d'audience, mais celle-ci a été refusée, il s'est donc adressé à la Haute Cour de Bombay, affirmant qu'il avait été piégé.