C’est l’anniversaire de Shilpa Shetty Kundra le 8 juin et l’acteur a eu 46 ans cette année. Les pages des réseaux sociaux sont inondées de souhaits d’anniversaire pour l’acteur et les fans ne peuvent s’empêcher de lui verser de l’amour. Le mari de Shilpa, Raj Kundra, était l’un des souhaits les plus doux. Il est allé sur sa page Instagram et a partagé une vidéo qui est une compilation de beaux moments mettant en vedette l’acteur de « Baazigar ». Dans la vidéo, Raj l’a sous-titrée à chaque instant, y compris des photos et des Boomerangs, et lui a également demandé : « Voulez-vous même vieillir ? »

Kundra a sous-titré son message pour Shilpa en déclarant: « La chanson, les paroles, la vidéo disent tout. Sans toi, je ne suis rien. Je t’aime tellement. Joyeux anniversaire, mon rêve devient réalité @theshilpashetty #happybirthday #gratitude #love #wife. «

Shilpa a même commenté le message de Raj en écrivant : « Awwwwwwww mon cookie @rajkundra9 t’aime jusqu’à la lune et vice-versa. »

Plus tôt lors d’une interaction avec Pinkvilla, lorsque Shilpa a été interrogée sur sa première rencontre avec Raj, elle avait déclaré: « J’ai rencontré Raj à Londres par l’intermédiaire d’un ami commun pour discuter d’un accord commercial. J’étais évanouie par son sourire, son charme et sa personnalité. «

Parlant de son divorce, l’acteur a poursuivi en disant: « Après son départ, j’ai interrogé mon ami à son sujet. Il m’a dit qu’il était déjà marié et j’ai été découragé. Mais, à ce moment-là, nous ne savions pas que Raj est en train de divorcer. Quatre mois plus tard, Raj m’avait proposé une fois de rester dans son lot, car je voyageais fréquemment à Londres. J’ai été surpris d’apprendre pour sa garçonnière, et plus tard il a révélé qu’il traversait un divorce. »