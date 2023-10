Raj Kundra bat Uorfi Javed et devient une nouvelle sensation sur Internet avec sa comédie stand-up

Raj Kundra prend d’assaut Internet avec son numéro de comédie hilarant, laissant tout le monde divisé. Les internautes ne se lassent pas de ses blagues pleines d’esprit et de son timing impeccable. Raj Kundra a pris le micro et a eu la liberté de dire ce qu’il pensait alors qu’il faisait ses débuts dans la comédie stand-up. Après avoir fait une remarque choquante sur son cas de cinéma pour adultes, il a fouillé les tenues d’Urfi Javed, affirmant qu’il y avait deux plus grandes préoccupations pour les médias : quel masque Raj Kundra porterait et quelle tenue Urfi Javed ne porterait pas. Raj Kundra a fait la une des journaux il y a trois ans en se retrouvant impliqué dans une controverse pour sa prétendue implication dans la réalisation de films pornographiques. Le mari de l’homme d’affaires et actrice de Bollywood Shilpa Shetty a été emprisonné pendant plus de 2 mois, et après sa sortie de prison, il a choisi de se couvrir le visage avec différents types de masques et a même obtenu le titre de Mask Man. Regardez la vidéo pour en savoir plus.