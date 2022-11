Raj Kundra accuse Sherlyn Chopra de produire du contenu classé “X” sur OnlyFans : elle est une menace pour la société

L’année dernière, le mari et homme d’affaires de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté par la police de Mumbai, en juillet, où il a été accusé d’avoir distribué des films pornographiques via une application. En septembre, il a été libéré sous caution. Après son arrestation, Sherlyn avait déclaré qu’elle était la première personne à faire une déclaration à l’équipe d’enquête de la Cyber ​​Cell de la police du Maharashtra dans le cas de Raj Kundra. Et maintenant, Raj a accusé Sherlyn de produire du contenu classé “X” et de le monétiser sur son compte OnlyFans.

L’homme d’affaires est récemment tombé sur un tweet où l’utilisateur a parlé de regarder la vidéo sexuellement explicite de Sherlyn qu’elle a récemment téléchargée sur son compte OnlyFans. Raj a cité le tweet et s’en est pris à Sherlyn pour avoir fait des allégations contre lui dans l’affaire des applications pornographiques. Il a également tagué le compte Twitter de la cybercellule dans son tweet.

“C’est exactement ce que je veux dire ! Qui blâme-t-elle pour son propre contenu de taux X produit uniquement sur les fans qu’elle a monétisés ! Elle parle de vulgarité et de droits des femmes tout en produisant ce genre de saleté ! Elle sera bientôt arrêtée ! C’est une société menaçante 2 ! @MahaCyber1”, a tweeté Raj.

L’année dernière, Raj avait d’abord demandé une caution anticipée au tribunal de session, ce qui lui avait été refusé. Par la suite, il a déménagé devant la Haute Cour de Bombay en affirmant qu’il avait été piégé. Une plainte a été déposée contre Kundra en vertu des articles du Code pénal indien, de la loi sur la représentation indécente des femmes (prévention) et de la loi sur les technologies de l’information pour avoir prétendument distribué des vidéos sexuellement explicites. Cependant, Raj avait nié toutes les allégations.

Shilpa Shetty a également été interrogée par la police et elle les avait informés qu’elle restait trop attachée à son travail pour connaître les applications porno ou autres activités de son mari. Elle avait révélé qu’elle siégeait au conseil d’administration de Viaan Industries Ltd que Raj avait lancé vers avril 2015. Elle a démissionné de son poste en juillet 2020 pour des raisons personnelles, comme indiqué dans l’acte d’accusation déposé par la police.