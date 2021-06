Les créateurs de « The Family Man », Raj Nidimoru et Krishna DK, ont réagi aux critiques concernant la peinture du visage de la superstar du Sud, Samantha Akkineni, pour la saison 2 de la série Web à succès.

Samantha Akkineni essaie le rôle de Raji, le rebelle tamoul sri-lankais qui affronte Srikant Tiwari de Manoj Bajpayee dans la deuxième saison.

Expliquant que toute la discussion sur la peau foncée et la peau claire s’inscrit dans le contexte de la beauté qui n’est pas quelque chose qui est présenté dans ces séries, Raj a déclaré à Film Companion, que nous sommes tous des nuances de brun et qu’il ne s’agit donc pas d’avoir une race différente jouer ce (personnage). Il a déclaré que ce n’était pas non plus une question de race tout en ajoutant qu’ils étaient des cinéastes responsables.

Il a déclaré à Film Companion: « Tout cela vient dans le contexte de la beauté lorsque vous essayez de dire que la peau foncée n’est pas belle et que la peau claire est belle … Ce n’est pas ce contexte, numéro un. Il n’y a pas de contexte de peau beauté dans tout cela. Nous sommes tous des nuances de brun. Maintenant, l’idée est que si chacun est une nuance de brun, il ne s’agit pas d’avoir une race différente pour jouer ce (personnage). Ce n’est pas non plus une question de race. Ce sont les deux contextes où il faut le mépriser, et c’est là que se trouve le problème principal. Et nous en sommes bien conscients, ce n’est pas comme si nous étions des cinéastes irresponsables, de propager quelque chose de ce genre.

Il a ajouté: « Ici, nous essayons de bien comprendre le personnage de Raji. Nous voulons qu’elle le dise, nous voulons qu’elle le regarde, nous voulons qu’elle soit cette fille d’action qui peut frapper le coup; quelqu’un qui peut être physiquement s’adapter et affronter un homme qui double sa taille. C’est notre principal défi. Donc si vous regardez ce qu’elle porte… C’est un soldat, c’est une fille malmenée, il n’y a pas de temps pour s’inquiéter de prendre soin de soi. Si vous’ tu es un soldat dans l’Himalaya, ton visage va être rouge, c’est le maquillage. »

Poursuivant la conversation et faisant valoir son point de vue, DK a déclaré: « D’une certaine manière, c’est le personnage, n’est-ce pas. Et le personnage a exigé qu’elle soit en forme, car c’est une militaire. Et qu’a fait Samantha pour le rôle » Elle s’est en fait entraînée. Pendant trois mois, elle a fait un entraînement intense et a obtenu ces biceps. Elle a appris les arts martiaux du chorégraphe et a pris des cours, et c’est pourquoi l’action est bonne. Elle a appris ce dialecte particulier du tamoul, qui n’est pas son tamoul habituel . Maintenant, ajoutez à cela le concept de coiffure, maquillage et costume, c’est un personnage complet que nous présentons. C’est le personnage de Raji ; elle a une certaine apparence, elle marche d’une certaine manière, et c’est une machine à tuer, et c’est tout ce qu’on peut en dire. »

Plus tôt, dans une publication Instagram, Samantha a déclaré qu’elle avait adopté une approche «équilibrée, nuancée et sensible» pour jouer à Raji. « J’étais particulièrement attentif au fait que le portrait de Raji soit équilibré, nuancé et sensible. Je veux que l’histoire de Raji soit un rappel brutal et indispensable pour nous, plus que jamais auparavant, de nous unir en tant qu’humains pour lutter contre la haine, l’oppression et la cupidité. Si nous ne le faisons pas, d’innombrables autres se verront refuser leur identité, leur liberté et leur droit à l’autodétermination », a écrit l’acteur.

The Family Man, avec Manoj Bajpayee, Priyamani, Samantha Akkineni et Sharib Hashmi entre autres, est actuellement en streaming sur Amazon Prime Video.