Raj aka Ripu Sudan Kundra est administrateur dans 9 sociétés | Nouvelles des gens

New Delhi : Armsprime Media, la société au centre de la polémique, qui a conduit à l’arrestation de l’homme d’affaires Raj Kundra pour avoir créé des contenus pornographiques et les avoir publiés via des applications mobiles, a deux directeurs, Sanjay Kumar Tripathy et Saurabh Kushwah.

Armsprime Media Private Limited est une société privée constituée en février 2019. Elle est classée comme une société non gouvernementale enregistrée auprès du Registrar of Companies, Mumbai. Avec un capital social autorisé de Rs 10 lakh, la société est impliquée dans des activités sportives et autres activités récréatives.

L’assemblée générale annuelle (AGA) d’Armsprime Media Private Limited s’est tenue pour la dernière fois le 25 septembre 2019 et, selon les dossiers du ministère des Affaires commerciales (MCA), son bilan a été déposé pour la dernière fois le 31 mars 2019.

Les directeurs d’Armsprime Media Private Limited sont Sanjay Kumar Tripathy et Saurabh Kushwah.

Sanjay Tripathi est également administrateur d’Invesco Asset Management India, de Spartech Ventures, de Travxo Technologies, d’Agilio Digital Solutions et d’Agilio Labs.

Raj Kundra alias Ripu Sudan Kundra, le mari de l’actrice Shilpa Shetty, est répertorié comme directeur dans pas moins de neuf sociétés.

Il est réalisateur de Shilpa Yog Private Limited, connu pour le nom de l’actrice, mais Shetty n’est pas réalisateur.

Les autres sociétés où Kundra est inscrite en tant que directeur sont Cinemation Media Works, Bastian Hospitality, Kundra Constructions, JL Stream, Aqua Energy Beverages, Viaan Industries, Whole and Them Some Private Limited et Clearcom Private Media.

Kundra et Shetty étaient tous deux directeurs de Kundra Constructions, mais la société a maintenant été radiée.

Shilpa Shetty Kundra est inscrite en tant qu’administrateur dans 23 sociétés. Elle a été directrice de certaines sociétés dans le passé, qui ont maintenant été radiées.