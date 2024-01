Raiza et Anant Jeet remportent les deux premiers quotas indiens de skeet pour les Jeux olympiques de Paris 2024

Avec le Libanais Samer Sarkis et le favori local Mohamed Aldaihani faisant également partie du top six, Naruka devrait finir devant au moins l’un d’entre eux et l’un des deux Chinois pour prétendre au quota.

Naruka, qui a fait une percée en 2023 en remportant une médaille d’argent historique aux Jeux asiatiques et sa première couronne nationale, a commencé positivement, prenant seul la tête après avoir abattu six de ses six premières cibles.

Wu Yunxuan, le premier des deux finalistes chinois, a été le premier à partir après 20 tirs alors que Naruka a continué de mener jusqu’à la barre des 30 cibles avec 28 tirs.

Lee Meng Yuan du Chinese Taipei était sur le même score tandis qu’Aldaihani et le deuxième Chinois Ma Chenglong couraient après le leader et les places de quota.