Raiven Adams de ALASKAN Bush People a insisté sur le fait qu’elle ne se remettra PAS avec l’ex Bear Brown.

Elle a expliqué que la femme de 33 ans était «incapable de fournir un foyer heureux».

Raiven Adams / Instagram

Raiven a insisté sur le fait qu’elle et Bear ne se remettraient jamais ensemble[/caption]

Instagram

Elle a confirmé leur séparation ce week-end[/caption]

Aux côtés d’un selfie noir et blanc sur Instagram, Raiven a expliqué qu’il n’y avait aucune chance pour elle et Ours raviver leur relation.

La longue légende commençait: «Avant que le drame ne se produise, je ne voulais auparavant pas faire de déclaration ou en discuter en ligne. Mais l’ours veut publier en ligne, alors je dirai simplement.

«Je recherche une relation saine et positive si je veux en avoir une et une vie heureuse pour notre fils.

«En tant que couple, nous ne sommes pas en mesure de lui fournir cela, il est donc dans l’intérêt des rivières que nous soyons séparés.

«Cela ne se reproduira plus car j’ai clôturé ce chapitre de ma vie et je me suis concentré sur la création d’un foyer heureux.

Raiven Adams / Instagram

Elle a expliqué qu’ils ne raviveraient pas leur romance dans un nouveau post Instagram[/caption]

Raiven Adams / Instagram

Raiven a conclu la longue légende avec une citation d’Albert Einstein[/caption]

«Je continue à soutenir mon fils et son père dans leur relation, mais je me suis retiré du fait d’en faire partie.»

Raiven a conclu l’article en partageant une citation d’Albert Einstein, qui disait: «La folie fait la même chose encore et encore et s’attend à des résultats différents.»

le Peuple de Bush d’Alaska star a commencé à sortir Raiven en 2018.

La paire est devenue publique avec leur relation en août 2019 et peu de temps après, ils ont annoncé leur engagement sur Instagram.

Cependant, ils ont annulé leur engagement deux semaines plus tard.

Se référer à la légende

Le couple a commencé à se fréquenter en 2018[/caption]

Instagram

Raiven et Bear ont accueilli leur fils fin 2020[/caption]

Bear et Raiven ont ensuite accueilli leur fils River Anthony Billy Isaiah Brown fin 2020 malgré la tension rapportée dans leur relation.

Le jeune de 23 ans confirmé qu’ils avaient une fois de plus split dans une vidéo TikTok samedi.

Dans un clip, Raiven a répondu à un fan qui a demandé: «Pourquoi n’es-tu plus ensemble avec Bear?» en dansant sur Gimmie More de Britney Spears.

Texte sur la vidéo, puis lisez: « Je ne répondrai pas à cette question :). »

Lorsqu’un autre fan a demandé: « Est-ce qu’il voit beaucoup son petit garçon? », Raiven a répondu: « Va lui demander. »

Instagram

Raiven a confirmé que le couple s’était séparé ce week-end[/caption]

Instagram

Elle a partagé la nouvelle dans une série de vidéos TikTok[/caption]

Dans une deuxième vidéo, Raiven a répondu – et dansé – lorsqu’un fan lui a demandé comment elle allait: «Quelle merveilleuse question qui me concerne en fait. Je vais beaucoup mieux merci! »

Puis dans un troisième clip, la jeune mère a ajouté un texte qui disait: «Est-ce que tu te rendras compte que je suis un humain avec des sentiments? La douleur et la perte de ma vie ne sont pas une chose amusante à lire sur Internet.

«Respectez les gens et leurs frontières.»

Se référer à la légende

Bear est surtout connu pour son rôle dans Alaskan Bush People[/caption]





L’annonce intervient après des mois de spéculations sur la séparation du couple.

Ours auparavant a déclenché des rumeurs partagées quand il a écrit sur les réseaux sociaux en mars: «Ce soir, mon cœur se brise …… .. . »

Alors que de nombreuses personnes ont suggéré que le message concernait son père, Billy Brown, qui décédé en janvier à l’âge de 68 ans, d’autres semblaient croire que Bear faisait référence à la fin de sa relation.

Raiven a ensuite désactivé ses réseaux sociaux, car elle sont revenus pour montrer des photos de la célébration de Pâques de leur fils.

Se référer à la légende

Il avait déjà déclenché des rumeurs de rupture avec un triste tweet en mars[/caption]