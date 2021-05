Raiven Adams, du peuple de l’Alaska Bush, dit que les opinions de ses ex «  ne comptent pas pour elle  » après sa séparation de Bear Brown

Raiven Adams, du peuple ALASKAN Bush, dit que les opinions de ses ex « ne comptent pas pour elle ».

Sa déclaration intervient quelques semaines seulement après sa rupture amère avec Bear Brown.

12 Raiven Adams a frappé son ex Bear Brown Crédits: TikTok

Le couple s’est séparé le mois dernier après avoir supposé qu’ils étaient sur les rochers.

Depuis, il y a eu allégations de tricherie de sa part, et Raiven a utilisé les médias sociaux pour exprimer son chagrin.

La star de télé-réalité, 23 ans, qui est maman de Ours enfant, a maintenant dit qu’elle ne se soucie pas de ce que son ex a à dire à son sujet.

Partageant une vidéo d’elle-même en train de danser sur TikTok, elle a écrit sur le clip: «Tout le monde que je connais en personne dirait que je suis une maman et une personne formidables.

12 Le couple s’est séparé le mois dernier Crédit: Instagram

12 Raiven a écrit que son ex avait dit des choses à son sujet Crédits: TikTok

«Je fais constamment pour les autres, donc les opinions des étrangers ou mes ex ne comptent pas pour moi.

Raiven a également écrit: « Exactement, des ex de mon ex sont venus me voir et me dire ‘oh wow, tu n’es rien comme il l’a dit.' »

Elle a terminé avec: « Les ex ne sont pas des sources crédibles [sic]. «

Sa dernière déclaration intervient après que Bear se soit également adressé aux médias sociaux pour nier les rumeurs selon lesquelles il aurait trompé son ex-petite amie.

12 La star de télé-réalité a parlé de leur rupture sur les réseaux sociaux Crédits: TikTok

12 La star d’Alaskan Bush People a appelé son ex sur TikTok Crédits: TikTok

L’homme de 33 ans a commencé sa longue légende niant toutes les allégations d’infidélité avec la devise du Corps des Marines américain, «Semper Fidelis», qui signifie «toujours fidèle».

« Hey! Je voulais faire une mise à jour officielle », a commencé le père de l’un d’eux.

«Raiven et moi nous sommes séparés, nous nous sommes séparés il y a plus d’un mois, je voudrais également parler de certaines rumeurs que j’ai entendues, je n’ai jamais été infidèle à Raiven, je l’ai toujours aimée et seulement elle, elle a simplement senti que j’étais pas ce qu’elle cherche.

12 Bear a posté cette photo super triste sur sa page Instagram

12 Bear a mis en place une séance photo aqueuse pour nier les allégations de triche

Bear a poursuivi en disant que la rupture avait «blessé son cœur» et n’avait pas été facile à vivre après avoir perdu son père quelques semaines auparavant en février.

Malgré sa tristesse, cependant, Bear a déclaré qu’il souhaitait à Raiven «que du bonheur et de l’espoir qu’elle trouve ce qu’elle cherche dans la vie».

Il a terminé le message en demandant à ses fans de montrer du respect à sa petite maman et de traiter les gens comme ils voudraient être traités.

12 Raiven a confirmé qu’elle et Bear s’étaient séparés Crédit: Raiven Adams / Instagram

12 Les fans spéculent depuis des semaines sur la séparation du couple Crédit: Instagram

Raiven a confirmé sa séparation de Bear en avril après des mois de spéculation sur la rupture.

La star de télé-réalité a ensuite déclaré aux fans quelques jours plus tard qu’elle ne se remettrait PAS avec son ex.

Aux côtés d’un selfie noir et blanc sur Instagram, Raiven a expliqué qu’il n’y avait aucune chance qu’elle et Bear ravivent leur relation.

12 Raiven a déclaré qu’elle se concentrait sur la création d’une maison heureuse pour son fils Crédit: Instagram

La longue légende commençait: « Avant que le drame ne se produise, je ne voulais auparavant pas faire de déclaration ou en discuter en ligne. Mais l’ours veut publier en ligne, alors je dirai simplement.

«Je recherche une relation saine et positive si je veux en avoir une et une vie heureuse pour notre fils.

«En tant que couple, nous ne sommes pas en mesure de lui fournir cela, il est donc dans l’intérêt des rivières que nous soyons séparés.

« Cela ne se reproduira plus car j’ai clôturé ce chapitre de ma vie et je me suis concentré sur la création d’un foyer heureux. »

12 La famille Brown a perdu le patriarche Billy en février Crédit: Découverte

Bear et Raiven ont donné une deuxième chance à leur relation en septembre 2020 lorsqu’il a rencontré leur fils River, un an, pour la première fois.

Mais ours a déclenché des rumeurs partagées quand il a écrit sur les réseaux sociaux en mars: « Ce soir, mon cœur se brise …… .. 💔. »

Alors que de nombreuses personnes ont suggéré que le message concernait son père, Billy Brown, qui décédé en février à l’âge de 68 ans, d’autres semblaient croire que Bear faisait référence à la fin de sa relation.

Leur romance a été toxique.

Après un an de rencontres, ils ont annoncé leurs fiançailles en août 2019, mais se séparer deux semaines plus tard.

Raiven a révélé qu’elle était enceinte quelques jours après avoir annoncé leur séparation.

12 Bear et Raiven dans des temps plus heureux Crédit: Instagram

Raiven a déposé une ordonnance de non-communication contre son bébé papa, l’accusant de l’avoir menacée et d’avoir consommé de la drogue pendant sa grossesse, mais elle a par la suite abandonné la commande.

le Peuple de Bush d’Alaska star n’était pas là pour la naissance de son fils en mars 2020 et ne l’a rencontré qu’en septembre 2020.

Après les retrouvailles tant attendues, les deux a révélé qu’ils se remettaient ensemble.