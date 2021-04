La star d’ALASKAN Bush People, Raiven Adams, a finalement confirmé sa séparation d’avec le bébé papa Bear Brown après des mois de spéculation sur la rupture.

Ours, 33 ans, et Raiven, 23 ans, ont donné une deuxième chance à leur relation en septembre 2020 lorsqu’il a rencontré leur fils River, un an, pour la première fois.

TIC Tac

Raiven Adams a confirmé qu’elle s’était séparée de Bear Brown[/caption]

Instagram / bearbrownthekingofextreme

Bear a déclenché des spéculations divisées pendant des semaines[/caption]

Mais ces dernières semaines, les fans ont spéculé que les stars de la télé-réalité l’avaient appelé à nouveau, alors que Bear publiait des citations cryptiques et que Raiven faisait une pause sur les réseaux sociaux.

Raiven a confirmé sa séparation sur TikTok samedi.

Dans une vidéo, Raiven a répondu à un fan qui a demandé: «Pourquoi n’es-tu plus ensemble avec Bear?» en dansant sur Gimmie More de Britney Spears.

Texte sur la vidéo puis lire: « Je ne répondrai pas à cette question :). »

TIC Tac

Raiven a refusé de donner une raison de leur séparation[/caption]

TIC Tac

Raiven a dit qu’elle « allait beaucoup mieux »[/caption]

Lorsqu’un fan dans les commentaires a demandé: « Est-ce qu’il voit beaucoup son petit garçon? », Raiven a répondu: « Va lui demander. »

Dans une deuxième vidéo, Raiven a répondu – et dansé – lorsqu’un fan lui a demandé comment elle allait: «Quelle merveilleuse question qui me concerne en fait. Je vais beaucoup mieux merci! »

Puis dans une troisième vidéo, Raiven a ajouté un texte au clip de sa danse: «Est-ce que tu te rendras compte que je suis un humain avec des sentiments? La douleur et la perte de ma vie ne sont pas une chose amusante à lire sur Internet.

«Respectez les gens et leurs frontières.»

TIC Tac

Raiven a également admis « douleur et perte »[/caption]

Instagram

Raiven et Bear partagent son fils River, 1[/caption]

Ours a déclenché des rumeurs partagées quand il a écrit sur les réseaux sociaux en mars: «Ce soir, mon cœur se brise …… .. . »

Alors que de nombreuses personnes ont suggéré que le message concernait son père, Billy Brown, qui décédé en janvier à l’âge de 68 ans, d’autres semblaient croire que Bear faisait référence à la fin de sa relation.

Raiven a ensuite désactivé ses réseaux sociaux, car elle sont revenus pour montrer des photos de la célébration de Pâques de leur fils.

Découverte

Ils étaient auparavant fiancés avant de se séparer puis de se réconcilier[/caption]

Leur romance a été toxique.

Après un an de rencontres, ils ont annoncé leurs fiançailles en août 2019, mais se séparer deux semaines plus tard.

Raiven a révélé qu’elle était enceinte quelques jours après avoir annoncé leur séparation.





Raiven a déposé une ordonnance de non-communication contre son bébé papa, l’accusant de l’avoir menacée et d’avoir consommé de la drogue pendant sa grossesse, mais elle a par la suite abandonné la commande.

le Peuple de Bush d’Alaska star n’était pas là pour la naissance de son fils en mars 2020 et ne l’a rencontré qu’en septembre 2020.

Après les retrouvailles tant attendues, les deux a révélé qu’ils se remettaient ensemble.

Se référer à la légende

Ils se sont remis ensemble en septembre 2020[/caption]