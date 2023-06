Crédit d’image : image au sol/Shutterstock

Obtenir une bonne nuit de sommeil peut être difficile pour beaucoup de gens, surtout s’ils n’ont pas de routine pour se coucher. Une chose que vous pouvez faire pour vous aider à dormir plus vite et mieux est de prendre une douche froide avant de vous coucher. Les douches froides ont de nombreux avantages pour la santé, notamment une amélioration de la qualité du sommeil et de la circulation. Dans cet article, nous aborderons trois raisons pour lesquelles prendre une douche froide avant de se coucher peut vous aider à mieux dormir.

Nous verrons comment une douche froide peut aider à détendre vos muscles, à réduire le stress et à augmenter la production de mélatonine par votre corps, une hormone libérée par votre corps qui aide à réguler votre cycle de sommeil. Nous discuterons également des meilleures pratiques pour prendre une douche froide et comment s’assurer qu’elle est toujours confortable. Donc, si vous cherchez un moyen d’améliorer la qualité de votre sommeil en 2023, lisez la suite.

Contexte des douches froides

Lorsque vous prenez une douche froide, il est important de noter que « froid » signifie quelque chose de différent pour tout le monde. Généralement, les douches froides sont prises à des températures allant de 50 à 59 degrés Fahrenheit (10-15 degrés Celsius). Mais si cela vous semble trop froid, visez une température tiède dans la gamme Fahrenheit du milieu des années 60 (18 degrés Celsius).

En plus de vous aider à vous détendre et à mieux dormir avant de vous coucher, les douches froides présentent de nombreux autres avantages. Des études montrent que des douches froides régulières peuvent aider à réduire les douleurs musculaires, à renforcer votre système immunitaire, à améliorer la circulation et même à stimuler votre métabolisme.

Raison #1 : Mieux dormir

Prendre une douche froide juste avant de se coucher peut vous aider à vous endormir plus rapidement et à améliorer la qualité de votre sommeil tout au long de la nuit. Prendre une douche froide déclenche le passage de votre corps en « mode sommeil » en abaissant la température de votre corps, en réduisant la variabilité de la fréquence cardiaque et en stimulant la production de mélatonine. Cela met votre corps dans un état idéal pour dormir.

Un avantage particulier de prendre une douche froide avant de se coucher est l’amélioration de la quantité de sommeil. Des études suggèrent que les personnes qui prennent des douches froides avant de se coucher dorment plus vite et restent endormies plus longtemps que celles qui prennent des douches chaudes ou qui ne se douchent pas. Cela signifie qu’en plus de mieux dormir, prendre des douches froides pourrait conduire à plus d’heures de sommeil réparateur chaque nuit.

Raison n° 2 : moins de stress

Les douches froides ne sont pas seulement excellentes pour améliorer votre santé physique, elles peuvent également aider à réduire le stress et les tensions dans votre vie. Une étude a révélé que deux minutes d’immersion dans l’eau froide étaient suffisantes pour réduire les niveaux de cortisol (l’hormone du stress) dans le corps des participants jusqu’à 45 %. La réduction des niveaux de cortisol dans le corps peut entraîner des avantages de réduction du stress à court et à long terme au fil du temps.

Les douches froides entraînent une baisse des niveaux de cortisol pour les hommes et les femmes, grâce à leur capacité à déclencher la libération d’endorphines – les hormones responsables de la création de sensations de plaisir et de bonheur dans le corps – lorsqu’elles sont exposées à des températures froides. Cela aide à réduire le stress en atténuant les inquiétudes et l’anxiété tout en améliorant le bien-être mental général.

Raison #3 : Meilleure circulation sanguine

Prendre une douche froide aide à augmenter la circulation sanguine dans tout le corps, ce qui présente plusieurs avantages pour la santé. Une meilleure circulation conduit à une meilleure santé cardiaque en réduisant les niveaux de pression artérielle et en fournissant du sang oxygéné plus efficacement dans tout le corps. Il peut également aider à réduire l’inflammation et à favoriser la croissance cellulaire et les processus de réparation aux niveaux interne et externe.

Une meilleure circulation est également incroyablement bénéfique pour la santé cardiaque globale. Une meilleure circulation sanguine peut réduire l’accumulation de plaque sur les parois des artères et permettre aux vaisseaux sanguins de résister plus facilement aux changements de températures chaudes et froides. Cela permet à votre corps de se rafraîchir beaucoup plus facilement après avoir pris une douche chaude ou utilisé un vaporisateur de douche. Une meilleure santé cardiaque est essentielle pour maintenir de bons niveaux d’énergie tout au long de la journée et réduire le risque de maladies cardiovasculaires plus tard dans la vie.

Conclusion

Pour récapituler, prendre une douche froide avant de se coucher est bénéfique pour plusieurs raisons, notamment l’amélioration de la qualité et de la quantité de sommeil, la réduction du stress, l’amélioration de la circulation et l’amélioration de la santé cardiaque. Prendre une douche froide avant de se coucher vous aide non seulement à vous détendre plus efficacement pour dormir, mais offre également de nombreux avantages pour la santé physique et mentale au fil du temps s’il est pris régulièrement.

