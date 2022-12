Raisons d’être optimiste en 2023

Wall Street et les investisseurs en capital-risque sont également optimistes sur les technologies vertes. Dans sa lettre de fin d’année, Bill Gates note que la R&D liée au climat a augmenté de près d’un tiers depuis les accords de Paris de 2015. Les investissements privés dans le secteur sont également en hausse, avec 70 milliards de dollars dépensés au cours des deux dernières années. À partir de là, de nouvelles technologies pour résoudre les problèmes climatiques continuent d’émerger. Lors du sommet DealBook en novembre, Larry Fink, PDG de BlackRock, a prédit que le financement du capital-risque serait davantage dirigé vers les start-ups utilisant la science dure pour s’attaquer aux plus gros problèmes de la planète. “Je pense que nous assisterons à une transformation de la destination de l’argent”, a déclaré Fink. “Cela ne va pas aller dans tous ces trucs qui nous ont fourni une bonne utilité pour obtenir de la nourriture plus rapidement ou trouver un taxi plus tôt.”

Les robots ne prendront probablement pas votre travail – et pourraient vous faciliter la tâche. Les craintes que la technologie ne remplace les travailleurs humains sont aussi anciennes que la technologie, et elles ont de nouveau été soulevées en novembre lorsqu’une société appelée OpenAI a lancé ChatGPT, un programme d’écriture automatisé. Mais les experts en intelligence artificielle insistent depuis longtemps sur le fait que ces technologies ont des limites qui les empêchent de remplacer complètement les humains. Ce que les bots peuvent bien faire, c’est faciliter le travail de grognement. Un exemple qui est devenu viral peu de temps après la sortie de ChatGPT : un médecin de Palm Beach a posté une vidéo de lui-même dictant une lettre à une compagnie d’assurance.

De réels progrès sont réalisés dans la lutte contre la pauvreté des enfants. Le nombre d’enfants en Amérique vivant sous le seuil de pauvreté a chuté de 59 % depuis 1993. Comme l’a rapporté Jason DeParle du Times en septembre, « la pauvreté des enfants a diminué dans tous les États, et elle a diminué à peu près au même degré chez les enfants qui blancs, noirs, hispaniques et asiatiques, vivant avec un parent ou deux, et dans des ménages autochtones ou immigrés. Les améliorations coïncident avec des subventions étatiques et fédérales plus généreuses pour les familles de travailleurs et des modifications des lois sur l’aide sociale qui permettent aux ménages en difficulté de demander plus facilement des programmes d’aide.

Nous nous rapprochons des vaccins contre le cancer. Les chercheurs ont longtemps pensé qu’il était possible d’immuniser les individus à haut risque de cancer, voire de guérir le cancer chez ceux qui en présentaient déjà des signes. Jusqu’à récemment, ils avaient fait peu de progrès, mais maintenant les résultats prometteurs d’études préliminaires redonnent de l’espoir à certains médecins. Moderna a déclaré ce mois-ci qu’un vaccin contre le cancer de la peau avait bien fonctionné dans les essais à mi-parcours. Moderna et d’autres travaillent sur des dizaines d’autres vaccins pour traiter divers autres cancers.

De nouvelles façons de travailler se banalisent. Les arrangements hybrides sont bien établis dans de nombreuses entreprises (même si certains PDG réussissent à faire revenir le personnel au bureau plus régulièrement). Mais une autre expérience gagne du terrain : aucune des 33 entreprises qui ont piloté une semaine de travail de quatre jours pendant six mois dans le cadre d’une étude à grande échelle cette année n’a déclaré qu’elle reviendrait à un horaire standard. Les entreprises, qui comptent ensemble plus de 900 employés, ont également déclaré des revenus et une productivité des employés plus élevés. Le groupe de défense à but non lucratif qui a coordonné les programmes pilotes, appelé 4 Day Week Global, a engagé des dizaines d’entreprises à participer aux études l’année prochaine.