Raisons d’être heureux – Shaw Local

L’un de mes films préférés quand j’étais enfant était le classique “Pollyanna” de Hayley Mills sur une jeune orpheline qui refusait de laisser les moments décevants et sombres de la vie l’emporter sur le positif.

Ma mère a appris à mes frères et sœurs et à moi à «jouer le jeu joyeux» et à toujours trouver des raisons d’être joyeux.

En repensant à 2022, les membres de notre communauté avaient des raisons de désespérer face à une pandémie qui refusait de se calmer, une économie qui semblait incertaine et un monde qui semblait plus divisé que jamais. Ce sont des moments où le “jeu heureux” est difficile à jouer.

Rejoindre l’équipe du personnel formidable de la bibliothèque publique de St. Charles à la fin de 2022 m’a donné une raison d’être heureux. Bien que j’aie dû dire au revoir à une communauté de bibliothèques que j’aimais dans le parc La Grange, j’étais enthousiasmé par les possibilités qui existaient dans une communauté comme Saint-Charles. Au cours des trois derniers mois, j’ai appris que cette belle ville sur la rivière Fox est vraiment un endroit spécial.

L’accueil que j’ai reçu au début de mon nouveau poste de directeur de la bibliothèque publique de Saint-Charles a été extraordinaire. Le personnel de la bibliothèque et le conseil d’administration ont été d’un soutien incroyable pendant que je me suis installé et que j’ai commencé à apprendre le travail. Des partenaires intergouvernementaux tels que le district du parc St. Charles et la ville de St. Charles ont tendu la main pour discuter des moyens de travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins de notre communauté.

Des organisations de service telles que le Rotary et Kiwanis m’ont invité à leurs réunions et m’ont aidé à me présenter des opportunités de redonner à nos voisins. J’ai même eu la chance de visiter le musée d’histoire de Saint-Charles et d’apprécier leurs expositions spectaculaires.

J’ai rencontré les dirigeants du St. Charles Writers Group, de l’Arts Council et de Literacy Volunteers Fox Valley. Ces organisations m’ont impressionné par leur talent, leur gentillesse et leur dévouement à enrichir la vie des gens de notre communauté.

Alors que je dirige la Bibliothèque publique de St. Charles, je suis honoré par le travail qui se déroule à l’intérieur et à l’extérieur de nos quatre murs. Je suis très heureux d’avoir l’honneur d’être le nouveau directeur de la bibliothèque publique de St. Charles.

De 14 h à 16 h, le dimanche 19 février, une journée portes ouvertes pour les directeurs aura lieu dans la salle communautaire Huntley de la bibliothèque. Si vous souhaitez venir nous dire bonjour, je suis heureux d’avoir l’occasion de vous rencontrer et d’entendre ce que la bibliothèque a signifié pour vous.