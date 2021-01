Il est révolu le temps où on demandait aux femmes de se marier entre 18 et 22 ans et on les pressurait de compléter leur famille à 24-26 ans.

De nos jours, la plupart des femmes ne sont pas prêtes à fonder une famille pour des raisons sociales et économiques.

La congélation des œufs est une aubaine et l’option la plus appropriée pour ces femelles qui avancent en âge et leurs horloges biologiques tournent. La première grossesse avec des ovocytes congelés dans le monde a été signalée en 1986 par le Dr Christopher Chen de Singapour.

La chimiothérapie et la radiothérapie ont des effets toxiques sur les gamètes. La congélation des œufs a été commencée pour les patients cancéreux avant de commencer la chimiothérapie / radiothérapie pour les empêcher de perdre leurs ovules et d’avoir leurs enfants biologiques plus tard dans le futur.

Plus tard, cette technique a été préférée par les patients et les médecins traitants pour d’autres maladies médicales comme l’endométriose, des antécédents de ménopause précoce et aussi pour d’autres raisons sociales.Avec la prise de conscience croissante, la tendance à la congélation des ovules augmente également en Inde, la raison étant médicale et / ou social.

D’autre part, il faut savoir que porter la grossesse à un âge avancé a aussi ses complications chez la mère et le fœtus. Il faut donc opter pour cette technique judicieusement et au bon moment.

Les femmes de 40 ans ont jusqu’à 45% de chances de faire une fausse couche et à 45 ans, elles passent à 75% .Geler leurs ovules à un âge précoce leur donne une chance équitable d’avoir un bébé en bonne santé à un stade ultérieur.

C’est un processus facilement accessible et abordable. Le meilleur moment pour congeler les œufs est avant l’âge de 35 ans, car le nombre et la qualité des œufs diminuent considérablement après 35 ans. La procédure de congélation des œufs est absolument sûre et peut être conservée congelée aussi longtemps que l’on désire.

Avec le développement et l’avancement des techniques de congélation des ovocytes, ce n’est plus à un stade expérimental. Les dernières données indiquent que c’est une pratique bien établie avec de bons résultats de grossesse et que son utilisation a été étendue à la préservation de la fertilité et au gel social.

Selon les données actuelles de la clinique Ferticity Fertility, le taux de survie des ovocytes congelés est de 95%, le taux de fécondation est de 85,3% et le taux de grossesse est de 68,75%.

La récupération des ovules est une procédure de soins de jour sans aucune coupure / couture, réalisée sous anesthésie générale, transvaginale sous échographie. Le patient sort le même jour et les œufs sont congelés.

Lorsque la femme décide de planifier une grossesse, les ovules sont décongelés et fécondés avec les spermatozoïdes pour former des embryons, ils sont ensuite cultivés en laboratoire pendant 3 à 5 jours et transférés dans l’utérus.

Les facteurs importants qui déterminent le succès d’avoir un bébé en bonne santé sont l’âge auquel les ovocytes ont été congelés et le nombre d’œufs stockés. L’expertise et l’expérience de l’équipe de cliniciens / embryologistes sont également importantes pour obtenir de bons résultats.

À mesure que la population générale est de plus en plus sensibilisée, de plus en plus de femmes se présentent. Cette procédure gagne en popularité dans les pays en développement et en Inde également.