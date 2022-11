Raisons de dire «non» à une offre de carte de crédit en magasin ce Black Friday

Les taux plus élevés surviennent alors que toutes sortes d’emprunts sont devenus plus chers alors que la Réserve fédérale s’efforce de lutter contre une inflation record.

En savoir plus sur les finances personnelles : Pourquoi les protections pour les investisseurs en crypto sont liées aux orangeraies Les transferts caritatifs de l’IRA peuvent réduire les impôts de certains retraités en 2022 4 conseils pour maximiser l’impact de vos dons caritatifs

La carte de crédit de détail moyenne facture un 26,72 % de pourcentage annuel qui mesure combien il vous en coûtera par an si vous portez un solde, selon une analyse récente de CreditCards.com .

Mais il y a de bonnes raisons de réfléchir à deux fois cette saison avant de vous inscrire – la flambée des taux d’intérêt pourrait signifier que vous paierez finalement plus que vous n’économiserez sur les avantages offerts par une marque de magasin.

Dans la précipitation à la caisse du magasin cette saison des fêtes, vous pourriez être tenté de dire oui lorsqu’on vous demandera si vous souhaitez demander une carte de crédit de magasin – surtout si on vous propose des économies supplémentaires sur l’achat du jour.

Certaines marques ont tendance à facturer des tarifs plus élevés.

D’autres cartes réservées aux magasins peuvent facturer 29,99%, y compris Big Lots, Discount Tire, Jared, Kay Jewelers, Piercing Pagoda, Sterling Family of Jewelers et Zales, rapporte CreditCards.com.

Ceux qui peuvent facturer des APR maximum de 30,74% incluent la Mastercard Speedy Rewards, la Mastercard Kroger Rewards World Elite et neuf marques associées à Kroger, selon CreditCards.com.

Alors que l’inflation continue de faire grimper les prix à la consommation, plus d’un tiers des acheteurs – 35% – disent qu’ils pourraient demander une carte de crédit de détail cette année, contre 29% l’année dernière, selon un enquête récente de LendingTree.

“Il est vraiment important que vous compreniez dans quoi vous vous embarquez avant de postuler”, a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree.

Cela peut aider à long terme si vous résistez à accepter une offre à la caisse sur un coup de tête et que vous approfondissez plutôt les termes et conditions avant de vous inscrire plus tard, a-t-il déclaré.