Raison « toxique » pour laquelle Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas été vus ensemble depuis des semaines

Deux ne valent pas toujours mieux qu’un.

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas fait d’apparition commune depuis plus d’un mois, ce qui suscite des spéculations selon lesquelles leur mariage pourrait être en difficulté.

Mais un expert en relations publiques affirme que leurs sorties publiques séparées n’ont rien à voir avec leur vie personnelle.

Au lieu de cela, Ed Coram James pense que tout est question de business et de changement de marque.

« Depuis leur mariage, Harry et Meghan ont une marque distincte », a déclaré James. Actualités GB. « Cette marque est basée sur un duo. Appelez-le « Harry et Meghan », appelez-le « les Sussex », appelez-le comme vous voulez. Le fait est que depuis des années, ils sont devenus synonymes.»

Récemment, James a affirmé que l’image commune du couple était devenue « toxique » et que les récentes sorties solo de Harry et Meghan étaient une tentative délibérée de se renommer en tant qu’entités individuelles plus commercialisables.

Le prince Harry parle de l’impact des médias sociaux sur la santé mentale des enfants lors de la deuxième journée de la Clinton Global Initiative à l’hôtel Hilton.

Lev Radin/Pacific Press/Shutterstock

Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors d’une apparition en solo au gala 2024 de l’hôpital pour enfants de Los Angeles au début du mois. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kelly McKee Zajfen et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de l’événement du début du mois. Matt Baron/BEI/Shutterstock

« Depuis la célèbre interview d’Oprah, dans laquelle ils ont pris un désaccord latent entre eux et le reste de la famille royale et ont essentiellement déclaré une guerre totale, cette marque est devenue de plus en plus toxique et donc commercialement intenable au point où ce n’est plus le cas. de nombreuses grandes marques vont se précipiter pour leur faire un gros chèque en fonction de la valeur de leur marque », a-t-il expliqué.

« Lorsqu’elle est combinée, la marque Sussexes est, du point de vue des relations publiques, toxique. Mais une fois séparés, ils ont une réelle chance de créer une marque entièrement distincte, avec des étiquettes complètement différentes.

Cette décision commerciale judicieuse a cependant conduit à des spéculations sur l’état du mariage du prince et de l’ancien de « Suits ».

Meghan Markle, la duchesse de Sussex rend visite à Girls Inc. of Greater Santa Barbara le 2 octobre 2024 à Santa Barbara, en Californie. La Fondation Archewell via Getty Images

Le prince Harry, duc de Sussex (à gauche), arrive en visite à Matlameng â Ha Mahlehle dans la région de Leribe avec Sentebale pour rencontrer la communauté et voir le projet de résilience climatique en action le 2 octobre 2024 à Leribe, au Lesotho. Getty Images pour Sentebale

Un initié a déclaré à GB News que les Sussex sont plus forts que jamais et que Markle trouve ces rumeurs épuisantes.

« Elle a vraiment ressenti la tension ces dernières semaines, et avec toutes les spéculations autour d’elle, de Harry et de leur mariage », a déclaré la source.

« Ils ne se sont pas rendu service en organisant autant d’événements séparés, mais c’est ce qu’ils ont décidé de faire car cela leur convient le mieux en ce moment en tant que couple et ils sentent tous les deux qu’ils peuvent briller lors d’événements proches de leur cœurs. »

La présidente du conseil d’administration, la Dr Sophie Chandauka MBE, le prince Harry, duc de Sussex et un invité assistent à une réception Sentebale et à une table ronde à l’hôtel Saxon de Johannesburg, en Afrique du Sud. Getty Images pour Sentebale

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, visitent l’historique San Basilio De Palenque en Colombie. GTres / SplashNews.com

Pendant ce temps, le rapport fait suite à un expert royal affirmant que Markle avait ses mémoires personnelles « dans sa poche arrière » si elle en avait besoin plus tard « pour se venger ».

Plus tôt cette année, la duchesse de Sussex aurait prévu de développer les problèmes de santé mentale auxquels elle a été confrontée pendant son séjour au palais dans un livre révélateur.

Bien qu’il n’y ait eu aucune nouvelle officielle de son camp, la correspondante royale Jennie Bond estime que l’actrice pourrait utiliser le projet à son avantage à l’avenir.

« Cela fait plus de deux ans qu’elle a donné cette interview, et depuis, elle a évité toute controverse sur la famille royale », a déclaré Bond. dit OK !

Le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex explorent San Basilio de Palenque, en Colombie, et se plongent dans la riche histoire et l’importance culturelle de la première ville africaine libre des Amériques. GTres / SplashNews.com

« De toute évidence, le journal dont elle a parlé restera une arme potentielle dans sa poche arrière si jamais elle ressent le besoin de se venger. »