Raison pour laquelle le roi Charles a « approfondi » son lien avec Kate Middleton

Le lien inséparable de Kate Middleton et du roi Charles est le résultat de leur double diagnostic de santé.

La princesse de Galles, qui a également reçu un diagnostic de cancer comme le roi Charles cette année, s’est soutenue mutuellement dans les moments les plus difficiles.

Écrivant pour The Sun, l’expert Richard Palmer note : « Il ne fait aucun doute que le monarque de 75 ans et la reine Camilla sont plus proches du prince et de la princesse de Galles ces jours-ci.

« La rupture de la famille avec Harry et Meghan a contribué à les rapprocher, selon certains initiés, et le double diagnostic et traitement du cancer du roi et de Kate en même temps a approfondi leur lien », note-t-il.

« Il souffrait d’une hypertrophie de la prostate et elle était là pour une opération abdominale planifiée.

À l’époque, il avait été rapporté que le roi Charles avait fait un effort particulier pour surveiller Kate après son opération.

« C’était un petit geste, peut-être pas si surprenant, mais il démontrait leur proximité dans un monde royal où les membres des familles craignent que rendre visite à des proches malades puisse perturber le personnel médical, car tout a tendance à s’arrêter si le monarque vient les appeler.

L’expert ajoute : « Quand ils ont tous deux découvert qu’ils avaient un cancer à la suite d’une opération, Charles et Kate se sont soutenus mutuellement, selon des sources bien placées. »