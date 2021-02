L’amour est dans l’air, comme février est là! Inaugurant la romance, accueillant la célébration de l’amour, février semble être l’un des mois les plus excitants et romantiques. La célébration de la Saint-Valentin commence le jour de la Rose elle-même, le 7 février de chaque année.

« L’amour est comme une rose. Lorsqu’il est pressé entre deux vies, il durera pour toujours. » Ainsi, l’amour et la rose ont été au sens figuré synonymes l’un de l’autre. Rien ne semble plus convenir à l’expression de sentiments amoureux que la rose. La fleur incarne la beauté et le parfum qui émane de l’amour. Ce n’est donc pas par hasard que la rose a été le signe avant-coureur officiel de la semaine de l’amour, c’est-à-dire de la semaine de la Saint-Valentin.

Historiquement parlant, ce sont les Victoriens qui ont pratiqué la culture de l’échange de roses comme signe d’amour afin de transmettre des sentiments qui ne pouvaient être exprimés avec de simples mots. Suite à cela, la rose est devenue la quintessence de l’amour et de la passion.

On dit aussi que Cléopâtre et Antoine étaient dans une pièce parsemée de roses, presque jusqu’aux genoux. Pour les Romains, la rose symbolise la pureté de l’amour. Il est considéré comme un aphrodisiaque.

L’importance de la rose réside dans sa qualité intrinsèque pour évoquer le bonheur, la beauté, le plaisir, l’élégance et l’amour inexplicable. Les roses incarnent la fraîcheur et l’innocence, l’affection et la chaleur. On peut transmettre les émotions les plus profondes à travers cette fleur délicate.

Rose Day est l’occasion pour tous les amoureux de donner de l’affection à leur proche. La plupart du temps, le nombre de roses que vous donnez et la couleur de rose que vous choisissez peuvent être utilisés pour communiquer vos sentiments. Comme de nombreuses formes de relation amoureuse, les nombreuses teintes de rose signifient une signification particulière.

Par exemple, Roses rouges sont destinés à votre bien-aimé, le vrai Valentin de votre vie, et c’est la meilleure façon de dire «je t’aime».Roses roses indiquez l’admiration, la gratitude et la joie.Une rose jaune est fait pour l’amitié, tandis queroses blanches incarnent la pureté et l’innocence, donc principalement utilisées dans les mariages et les funérailles.Roses pêche symbolisez la première rougeur de l’amour, de la modestie et de l’appréciation de la beauté pour votre bien-aimé.Roses orange symbolisent une passion et un désir intenses.

Outre les couleurs, le nombre de roses en dit aussi beaucoup. Maintenant, si vous voulez dire que vous êtes un admirateur secret, alors 13 roses devraient être cueillies. 11 signifie que vous êtes profondément amoureux. Pour remercier quelqu’un, vous pouvez offrir 1 rose et proposer en mariage, optez pour 2 roses entrelacées (rouge et blanche).

Alors, allez-y et célébrez l’amour que vous souhaitez pour ce jour des roses!