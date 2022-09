Raison pour laquelle le certificat de décès de la reine comprend trois espaces vides révélés

LA raison pour laquelle le certificat de décès de la reine comprenait trois espaces vides a été révélée.

Le certificat de décès de la défunte monarque a été rendu public aujourd’hui, trois semaines après son décès le 8 septembre au château de Balmoral à l’âge de 96 ans.

La reine est décédée à l’âge de 96 ans le 8 septembre

Son certificat de décès a donné la cause comme la vieillesse

Il a révélé qu’elle était décédée à 15 h 10 – et que sa cause de décès était la vieillesse.

Il a également montré que l’informateur officiel était la princesse Anne, qui était au chevet de Sa Majesté lorsqu’elle est décédée.

Mais les Britanniques se sont gratté la tête lorsque des fans royaux aux yeux d’aigle ont souligné que trois espaces sur le certificat étaient restés vides.

Le certificat officiel du registre écossais montre que rien n’est rempli aux points B, C et D dans la section des causes de décès.

Certains ont sauté à la conclusion que des parties avaient été expurgées – et ont accusé le gouvernement de dissimuler les détails de sa mort.

Cependant, ce n’est pas le cas, cela signifie simplement que la vieillesse était la seule cause de décès indiquée sur le certificat, sans autre facteur contributif.

Le registre écossais a confirmé au Sun aujourd’hui : “Il n’y a eu aucune suppression ou modification apportée au certificat.”

Si la reine décédait en Angleterre, aucune cause officielle de décès n’aurait été annoncée puisque le Registration Act de 1836 ne s’applique pas aux monarques.

Mais parce qu’elle est décédée en Écosse – en vertu de la loi de 1965 sur l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages (Écosse), tous les décès doivent être enregistrés dans les sept jours.

Le décès de la reine a été certifié par le médecin agréé Douglas James Allan Glass.

Le médecin est un médecin généraliste d’Aboyne dans les Highlands, à environ 20 miles de Balmoral.

La résidence habituelle de la reine était notée comme étant le château de Windsor, tandis que l’occupation du monarque était répertoriée comme suit : “Sa Majesté, la reine”.

Malheureusement, le statut matrimonial de la reine a été défini comme “veuve” après son décès en avril 2021.

Le document donnait également le nom complet de Sa Majesté d’Elizabeth Alexandra Mary.

La famille royale avait couru pour se rendre à Balmoral après que la reine soit tombée malade le 8 septembre.

Le roi Charles et Anne étaient déjà en Écosse, alors ils sont arrivés à temps pour dire un dernier au revoir.

Les autres enfants de la reine, le duc d’York et le comte de Wessex, se sont également rendus dans le domaine écossais avec le prince William, mais malheureusement, elle était déjà décédée.

Le prince Harry est arrivé vers 20 heures après avoir pris l’avion depuis Windsor.

La mort de Sa Majesté a été annoncée au monde plus de trois heures après son décès.

Elle a été enterrée avec son mari, le prince Philip, aux côtés des restes de sa mère, de son père et de sa sœur dans la chapelle St George après ses funérailles lundi dernier.