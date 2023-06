Raison pour laquelle la réponse américaine à la rébellion russe a été résolument prudente

WASHINGTON (AP) – À première vue, les troubles en Russie sembleraient être quelque chose que les États-Unis devraient célébrer: un puissant groupe de mercenaires s’engageant dans un affrontement de courte durée avec l’armée russe au moment même où l’Ukraine tente de prendre de l’ampleur dans un contre-offensive critique.

Mais la réponse publique de Washington a été résolument prudente. Les responsables affirment que les États-Unis n’ont joué aucun rôle dans le conflit, insistent sur le fait qu’il s’agissait d’une affaire interne pour la Russie et refusent de dire si cela pourrait affecter la guerre en Ukraine. La raison : éviter de créer une ouverture au président russe Vladimir Poutine pour s’emparer de la rhétorique des responsables américains et rallier les Russes en accusant ses adversaires occidentaux.

Même le président Joe Biden, connu pour s’être éloigné des points de discussion, est resté fidèle au scénario.

Biden a déclaré aux journalistes lundi que les États-Unis et l’OTAN n’étaient pas impliqués. Biden a déclaré qu’il avait tenu un appel vidéo avec des alliés au cours du week-end et qu’ils étaient tous synchronisés pour s’assurer qu’ils ne donnaient à Poutine « aucune excuse pour blâmer l’Occident » ou l’OTAN.

« Nous avons précisé que nous n’étions pas impliqués. Nous n’avons rien à voir avec cela », a déclaré Biden. « Cela faisait partie d’une lutte au sein du système russe. »

Biden et les responsables de l’administration ont refusé de donner une évaluation immédiate de ce que le soulèvement de 22 heures du groupe Wagner pourrait signifier pour la guerre de la Russie en Ukraine, pour le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin ou pour la Russie elle-même.

« Nous allons continuer à évaluer les retombées des événements de ce week-end et les implications de la Russie et de l’Ukraine », a déclaré Biden. « Mais il est encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive sur la direction que cela prend. »

Poutine, dans ses premiers commentaires publics depuis la rébellion, a déclaré que « les ennemis de la Russie » avaient espéré que la mutinerie réussirait à diviser et à affaiblir la Russie, « mais ils ont mal calculé ». Il a identifié les ennemis comme « les néo-nazis de Kiev, leurs patrons occidentaux et d’autres traîtres nationaux ».

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie enquêtait pour savoir si les services de renseignement occidentaux étaient impliqués dans la rébellion de Prigozhin.

Au cours d’un week-end tumultueux en Russie, des diplomates américains ont été en contact avec leurs homologues à Moscou pour souligner que le gouvernement américain considérait l’affaire comme une affaire intérieure pour la Russie, les États-Unis n’étant qu’un spectateur, a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

Michael McFaul, ancien ambassadeur américain en Russie, a déclaré que Poutine avait par le passé allégué l’implication clandestine des États-Unis dans des événements – y compris des soulèvements démocratiques dans les anciens pays soviétiques et des campagnes menées par des militants pour la démocratie à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie – comme un moyen de diminuer le soutien public parmi Russes pour ces défis au système russe.

Les États-Unis et l’OTAN « ne veulent pas être blâmés pour l’apparence d’essayer de déstabiliser Poutine », a déclaré McFaul.

Une querelle entre le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, et l’état-major militaire russe qui s’est propagée tout au long de la guerre a éclaté dans la mutinerie qui a vu les mercenaires quitter l’Ukraine pour s’emparer d’un quartier général militaire dans une ville du sud de la Russie. Ils ont roulé sur des centaines de kilomètres en direction de Moscou, avant de faire demi-tour samedi, dans un deal dont les termes restent incertains.

L’équipe de sécurité nationale de Biden l’a informé toutes les heures alors que les forces de Prigozhin étaient en mouvement, a déclaré le président. Il a dit qu’il leur avait demandé de « se préparer à une série de scénarios » au fur et à mesure que la crise russe se déroulait.

Biden n’a pas précisé les scénarios. Mais le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, a abordé une préoccupation fréquemment soulevée alors que le monde regardait les fissures s’ouvrir dans l’emprise de Poutine sur le pouvoir – craignant que le dirigeant russe ne prenne des mesures extrêmes pour réaffirmer son commandement.

Poutine et ses lieutenants ont fait des références répétées aux armes nucléaires de la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine il y a 16 mois, dans le but de décourager les pays de l’OTAN d’augmenter leur soutien à l’Ukraine.

« Une chose dont nous avons toujours parlé, sans vergogne, c’est qu’il n’est dans l’intérêt de personne que cette guerre s’intensifie au-delà du niveau de violence qui frappe déjà le peuple ukrainien », a déclaré Kirby lors d’un point de presse à la Maison Blanche. « Ce n’est certainement pas bon pour l’Ukraine et pas bon pour nos alliés et partenaires en Europe. Franchement, ce n’est pas bon pour le peuple russe.

Biden s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au cours du week-end, lui disant: « » Peu importe ce qui s’est passé en Russie, permettez-moi de le répéter, peu importe ce qui s’est passé en Russie, nous, aux États-Unis, continuerions à soutenir la défense et la souveraineté de l’Ukraine et son intégrité territoriale. » Biden a dit.

Le Pentagone devrait annoncer mardi qu’il enverra jusqu’à 500 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine, dont plus de 50 véhicules lourdement blindés et une infusion de missiles pour les systèmes de défense aérienne, ont déclaré des responsables américains. Ils se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat car l’aide n’avait pas encore été annoncée publiquement.

Biden, dans les premières semaines après que Poutine a envoyé des dizaines de milliers de forces russes en Ukraine en février 2022, avait publié une déclaration passionnée contre le maintien du commandement du dirigeant russe. « Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir », a-t-il déclaré alors, alors que des informations faisaient état d’atrocités russes contre des civils en Ukraine.

Lundi, les responsables américains ont pris soin de ne pas être perçus comme soutenant Poutine ou son ancien protégé de longue date, Prigozhin, dans les commentaires publics.

« Nous pensons qu’il appartient au peuple russe de déterminer qui est son leadership », a déclaré Kirby.

Les responsables de la Maison Blanche essayaient également de comprendre comment Pékin digérait la révolte de Wagner et ce que cela pourrait signifier pour les relations sino-russes à l’avenir. La Chine et la Russie sont le partenaire majeur le plus proche l’une de l’autre. La Maison Blanche affirme que Pékin a envisagé – mais n’a pas donné suite – l’envoi d’armes russes à utiliser en Ukraine.

« Je pense qu’il serait juste de dire que les récents développements en Russie ont troublé les dirigeants chinois », a déclaré Kurt Campbell, coordinateur pour l’Indo-Pacifique au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, lors d’un forum organisé par le Centre. pour les études stratégiques et internationales à Washington. « Je pense que je vais en rester là. »

La Chine apprécie la Russie en tant qu’amie en partie pour éviter de se tenir seule face aux États-Unis et à ses alliés dans les différends. Avec l’invasion de la Russie et les sanctions internationales qui en résultent, qui sapent les ressources russes et déclenchent maintenant une rébellion, a déclaré McFaul, l’Ukraine et ses alliés pourraient plaider la cause : « ‘Xi Jinping, vous savez, si vous voulez que votre copain reste au pouvoir, c’est peut-être le il est temps de faire pression sur lui pour conclure cette guerre.‴

