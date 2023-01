Raison pour laquelle elle manquait à l’hommage de Barbara Walters – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Plus à propos Rosie O’Donnell

Rosie O’Donnell était visiblement absent le La vueest un hommage émouvant à son ancien hôte, Barbara Walters, le 3 janvier, et maintenant nous savons pourquoi. Le comédien de 60 ans, qui était également co-animateur du talk-show à un moment donné, ne pouvait apparemment pas être là pour honorer le journaliste légendaire, décédé à l’âge de 93 ans le 30 décembre, en raison d’un horaire. conflits. “Elle revenait et n’a pas pu y assister”, a déclaré le représentant de Rosie Page 6. “Elle a posté de merveilleux souvenirs de sa relation avec Barbara.”

Ces souvenirs ont été inclus dans le message d’hommage de Rosie à Barbara, qu’elle a partagé sur son Instagram très peu de temps après que la mort de son amie et ancienne collègue a été rendue publique. “Très triste d’apprendre le décès de Barbara Walters, bien qu’à 93 ans, mec… qui ne prendrait pas ça?” Rosie a dit au début de la vidéo. Elle a poursuivi en parlant de “la vie longue, mouvementée et légendaire qu’elle a eue” et a déclaré qu’elle “avait eu la chance d’être dans son orbite pendant de nombreuses années”. Elle a terminé la vidéo en disant qu’elle espère qu’elle “repose en paix” et a insisté sur le fait qu’elle ne serait pas oubliée.

Même si Rosie ne faisait pas partie de La vue‘s hommage, l’épisode comprenait des hôtes actuels et anciens qui ont partagé leurs souvenirs affectueux de Barbara. Whoopi Goldberg, Joie Beharet Ensoleillé Hostin a parlé de l’impact durable qu’elle a eu et de la façon dont c’était de travailler à ses côtés. Sherry Berger, Lisa Lin, Étoile Jones, Debbie Matenopouloset Meredith Vieria a également parlé de l’incroyable star soit en personne au studio, soit par vidéo en direct ou par téléphone.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Après la diffusion de l’hommage, certains fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour parler de l’absence de Rosie et certains ont exprimé leur déception qu’elle ne soit pas incluse. Certains ont également émis l’hypothèse que la raison pour laquelle elle n’a pas participé à l’émission, qu’elle a co-animée de 2006 à 2007 et à nouveau de 2014 à 2015, était à cause d’un drame qu’elle avait eu avec Barbara dans le passé. Son représentant n’a pas tardé à démentir cette rumeur. «Ils n’avaient PAS une relation difficile. Il a été réparé il y a de nombreuses années », a ajouté le représentant à Page 6.

Comme les co-animateurs de La vue, de nombreux amis et célébrités ont partagé leurs propres hommages à Barbara par le biais de publications ou de déclarations après sa mort. Amis journalistes/animateurs d’émissions de télévision, Oprah Winfrey, Diane Sawyer, Robin Robertet Déborah Roberts exprimé l’amour ainsi que d’autres comme le chanteur Paul Mccartney, Monica Lewinskyet Meghan Mc Cainrendant son héritage plus fort que jamais.

Lien connexe En rapport: La fille de Barbara Walters : tout savoir sur son unique enfant Jacqueline

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.